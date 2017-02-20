Ana Sayfa | EKONOMÄ° 20/02/2017 11:28

Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu aÃ§Ä±kladÄ± KÄ±dem tazminatÄ± iÃ§in sabÄ±rlÄ± olun


KÄ±dem tazminatÄ± ve taÅŸeron iÅŸÃ§ilerle ilgili konuÅŸan Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, herkesin gelir testine girmeden sadece 53 TL yatÄ±rarak GSS'ye kabul edileceÄŸini aÃ§Ä±klayarak, kÄ±dem tazminatÄ± bekleyenlere de "sabÄ±rlÄ± olun" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu, NTV Ankara Ä°stihbarat Åžefi Ahmet Ergen'in sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. MüezzinoÄŸlu, "Ä°ÅŸsizlik oranÄ± geçen yÄ±lÄ±n kasÄ±m döneminde yüzde 12,1'e yükseldi. Ä°ÅŸsizlik böylece Mart 2010'dan bu yana ilk kez yüzde 12'yi aÅŸtÄ±. Ä°ÅŸsiz sayÄ±sÄ± 3,7 milyonun üzerine çÄ±ktÄ±. Ä°ÅŸsizlikteki artÄ±ÅŸÄ±n sebebi zor bir 2016. Terör eylemleine karÅŸÄ± yoÄŸun mücadele, Rusya ile kriz ve bu krizin turizme getirdiÄŸi olumsuzluklar, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi. Kapsam dÄ±ÅŸÄ±nda olan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z gelir testine tabi idiler. YaklaÅŸÄ±k 7 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±za diyoruz ki gelir testine gitmene gerek yok. Bu ay yasalaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z. AylÄ±k 53 lira ödedikleri takdirde GSS kapsamÄ±na girecekler. Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar saÄŸlÄ±k hizmeti alamÄ±yorlardÄ± onlar da bu 53 lirayÄ± ödeyerek GSS kapsamÄ±na girecekler." ÅŸeklinde konuÅŸtu. 

 

 

 

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