Ana Sayfa | EKONOMÄ° 20/02/2017 13:33

Ruslardan sonra Ä°srail'den de akÄ±n akÄ±n turist geliyor


TÃ¼rkiye Otelciler BirliÄŸi'nin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye-Ä°srail iliÅŸkilerindeki normalleÅŸme sÃ¼reci ve Akdeniz Turizm FuarÄ±'nda alÄ±nan sonuÃ§larÄ±n Ä°srail'den 400 bine yakÄ±n turistin TÃ¼rkiye'ye gelebileceÄŸi sÃ¶yleniyor.

Türkiye Otelciler BirliÄŸi'nin yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmeye göre, bu yÄ±l Ä°srail'den gelen turist sayÄ±sÄ± 400 bine ulaÅŸabilir. TÜROB'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, Türkiye ve Ä°srail iliÅŸkilerinde baÅŸlayan normalleÅŸmenin ardÄ±ndan Tel Aviv'de gerçekleÅŸtirilen UluslararasÄ± Akdeniz Turizm FuarÄ±'nda (IMTM) alÄ±nan sonuçlarÄ±n, Ä°srail turizm pazarÄ±yla ilgili beklentileri artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Türkiye'nin 7 yÄ±l aradan sonra ilk kez bakanlÄ±k düzeyinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fuar sonrasÄ±nda Ä°srail'den gelen turist sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸ beklendiÄŸi kaydedilen açÄ±klamada, "TÜROB'un yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmeye göre, bu yÄ±l Ä°srail'den gelen turist sayÄ±sÄ± 400 bine ulaÅŸabilir. Ä°srail, geçen yÄ±l turizmde artÄ±ÅŸ gösteren nadir ülkeler arasÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±. 2016 yÄ±lÄ±nda Türkiye'ye gelen turist sayÄ±sÄ± yüzde 30 düÅŸerken, Ä°srail'den gelen turist sayÄ±sÄ± ise yüzde 30 artarak 294 bin kiÅŸiye ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±." denildi.

 

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