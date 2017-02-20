Dev holdingin yeni CEO'su belli oldu

SabancÄ± Holding'in 7 yÄ±llÄ±k CEO'sunun gÃ¶revi bÄ±rakacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeni CEO'nun Mehmet GÃ¶Ã§men olacaÄŸÄ± duyuruldu.

SabancÄ± Holding'ten yapÄ±lan açÄ±klamada, Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak görev yapan Zafer Kurtul, 30 Mart 2017 tarihi itibarÄ±yla görevlerinden ayrÄ±lma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. SabancÄ± Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Güler SabancÄ± konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "TopluluÄŸumuza 1998 yÄ±lÄ±nda Akbank Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± sonra Akbank Genel Müdürlük görevini üstlenen, 2010 yÄ±lÄ±ndan bugüne kadar da SabancÄ± Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak baÅŸarÄ±larÄ±mÄ±za büyük katkÄ± yapan Zafer Kurtul'a teÅŸekkür ediyor ve baÅŸarÄ±lar diliyoruz" dedi.Yeni CEO'nun enerji konusundaki tecrübesine deÄŸinen SabancÄ± ÅŸunlarÄ± belirtti:"TopluluÄŸumuzda çeÅŸitli kademelerde 14 yÄ±ldÄ±r üst düzey sorumluluklar üstlenen ve son olarak stratejik yatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ±n kümelendiÄŸi enerji sektöründeki faaliyetlerimizi baÅŸarÄ±yla yöneten Mehmet Göçmen 30 Mart 2017 itibariyle bayraÄŸÄ± devralÄ±yor. Bu atama SabancÄ± Holding'i farklÄ±laÅŸtÄ±ran kurumsal yönetim kültürümüzün sürekliliÄŸinin bir sonucudur. Bu çerçevede CEO olarak atanan SayÄ±n Mehmet Göçmen'in, Türkiye'nin SabancÄ±'sÄ±nÄ± daha yüksek hedeflere taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±na ve tüm paydaÅŸlarÄ±mÄ±za daha fazla deÄŸer yaratmaya liderlik edeceÄŸine inanÄ±yoruz. Kendisine yeni görevinde baÅŸarÄ±lar diliyoruz."