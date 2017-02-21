MilyonlarÄ± ilgilendiren torba yasa bu hafta Meclis'in gÃ¼ndeminde

Meclis'te bu hafta kabul edilmesi beklenen torba tasarÄ±, vergi indirimi, BAÄž-KUR Ã¶demeleri ve GSS baÅŸvurusu konularÄ±nÄ± iÃ§eriyor.

Temmuz'da yürürlüÄŸe girecek olan Esnaf Ahilik SandÄ±ÄŸÄ± ile, zor duruma düÅŸerek iÅŸyerinin kapatÄ±lmasÄ± veya iflas edilmesi durumunda 10 aya varan iÅŸsizlik maaÅŸÄ± verilecek. TarÄ±m BaÄŸ- Kur'lular, isteÄŸe baÄŸlÄ± sigortalÄ±lar, jokey ve antrenörler ve köy ve mahalle muhtarlarÄ± hariç bütün BaÄŸ-Kur'lular kapsamda olacak. MaaÅŸ ödeneÄŸinin günlük tutarÄ±, son 4 aylÄ±k prime esas kazançlar dikkate alÄ±narak hesaplanan günlük ortalama kazancÄ±n yüzde 40'Ä± kadar olacak. Ancak ödenek, aylÄ±k asgari ücretin brüt tutarÄ±nÄ±n yüzde 80'ini geçemeyecek. Ä°ÅŸyerini kapatana damga vergisi kesilmiÅŸ olarak aylÄ±k en az 705,60 lira, en çok bin 411 lira iÅŸsizlik maaÅŸÄ± ödenecek. Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ±'nda (GSS) gelir seviyesine göre her ay 71,10, 213,30 ve 426,6 lira ÅŸeklinde ödenen 3 ayrÄ± prim tarih olacak, 53,32 lira tutarÄ±ndaki tek prime geçilecek. Takvim'in haberine göre, ailede kiÅŸi baÅŸÄ± geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlarÄ±n (592,5 lira) primlerini devlet karÅŸÄ±layacak. GeçmiÅŸe iliÅŸkin GSS prim borçlarÄ±na da yapÄ±landÄ±rma imkanÄ± gelecek. Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ikamet eden ana, baba, eÅŸ ve çocuklarÄ± ile bunlarÄ±n bakmakla yükümlü olduklarÄ± ana, baba, eÅŸ ve çocuklarÄ± talep etmeleri halinde genel saÄŸlÄ±k sigortalÄ±sÄ± sayÄ±lacak. Gelir vergisi mükellefi olanlar ile finans, bankacÄ±lÄ±k ve sigortacÄ±lÄ±k sektörlerinde faaliyet gösterenler hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükelleflerinden, belirlenen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yanlarÄ±n yÄ±llÄ±k gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilecek.