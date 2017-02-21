Ana Sayfa | EKONOMÄ° 21/02/2017 10:27

Ä°ÅŸbaÅŸÄ± eÄŸitim programÄ±yla 500 bin gence maaÅŸ baÄŸlanacak


Ä°ÅŸsizlik durumuyla ilgili yeni uygulamalar hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulunan MÃ¼ezzinoÄŸlu, iÅŸbaÅŸÄ± eÄŸitim programlarÄ±na katÄ±lan 500 bin gence bin 502 liralÄ±k maaÅŸ verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ÅŸbaÅŸÄ± eÄŸitim programÄ±yla iÅŸ sahibi yapÄ±lacak 500 bin gence bin 502 TL maaÅŸ verileceÄŸini söyleyen Bakan MüezzinoÄŸlu, gençlerin istihdamÄ±na yönelik yapÄ±lan uygulamalarla ilgili olarak ÅŸöyle dedi: "500 bin gence iÅŸyerine adapte olma eÄŸitimi vereceÄŸiz. Ä°ÅŸbaÅŸÄ± eÄŸitim programÄ±nda bin 502 TL'lik ücreti biz üstleniyoruz." Ä°ÅŸsizlikle mücadele kapsamÄ±nda baÅŸlatÄ±lan istihdam seferberliÄŸine deÄŸinen MüezzinoÄŸlu, "Ä°ÅžKUR'un uyguladÄ±ÄŸÄ± 'Ä°ÅŸbaÅŸÄ± EÄŸitim ProgramÄ±' geliÅŸtirilerek iÅŸverenlerin istihdam seferberliÄŸine daha fazla katÄ±lmasÄ±na olanak saÄŸlandÄ±. ProgramÄ±n süresi 3 ay olacak. Bu sürede Ä°ÅžKUR eÄŸitim alan kiÅŸiye net asgari ücret düzeyinde ödeme yapacak. Ä°ÅŸ kazasÄ± ve meslek hastalÄ±ÄŸÄ± ile genel saÄŸlÄ±k sigortasÄ± primlerini karÅŸÄ±layacak." YÄ±lsonuna kadar 500 bin kiÅŸinin bu programdan faydalanmasÄ± hedefleniyor. Sabah'Ä±n haberine göre, programÄ± baÅŸarÄ±yla bitirenlerin iÅŸverenler tarafÄ±ndan istihdam edilmesi durumunda da 2017'nin sonuna kadar iÅŸverenlerin istihdam üzerindeki sigorta ve vergi yükleri (aylÄ±k 773 TL) Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan üstlenilecek.

 

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