Kruvaziyerde kan kaybÄ± Royal Caribbean KuÅŸadasÄ±'nÄ± rotadan Ã§Ä±karttÄ±

TerÃ¶r olaylarÄ± nedeniyle kruvaziyerlerin durak noktasÄ± olan AydÄ±n'Ä±n KuÅŸadasÄ± ilÃ§esi es geÃ§ileceÄŸi duyuruldu. KuÅŸadasÄ± yerine Mikonos, Rodos veya Girit dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

AydÄ±n'Ä±n KuÅŸadasÄ± ilçesi, dünyanÄ±n ikinci büyük cruise operatörü Royal Caribbean tarafÄ±ndan, güvenlik gerekçesiyle 2017 yaz sezonu rotasÄ±ndan çÄ±kartÄ±ldÄ±. Åžirket açÄ±klamasÄ±nda, KuÅŸadasÄ±'na olan 42 seferin iptal edilmesinin nedeni, 'güvenlik ve Türkiye'deki mevcut belirsiz ortamÄ±' olarak gösterildi. DünyanÄ±n en büyük seyahat acentesi Carnival Corporation bünyesindeki üç ÅŸirketin ardÄ±ndan ABD merkezli cruise ÅŸirketi Royal Caribbean KuÅŸadasÄ±'na 2017 yaz sezonu programÄ±ndaki tüm seferlerini iptal etti. DünyanÄ±n en büyüÄŸü olan Harmony of the Seas'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu, her biri 2 bin 500 ile 3 bin 500 arasÄ±nda yolcu taÅŸÄ±yan dev kruvaziyer gemilere sahip Royal Caribbean, iptalleri acente ve müÅŸterilerine de duyurdu. Åžirket açÄ±klamasÄ±nda, KuÅŸadasÄ±'na olan 42 seferin iptal edilmesinin nedenini güvenlik ve Türkiye'deki mevcut belirsiz ortamÄ± olarak gösterdi.

KUÅžADASI YERÄ°NE MÄ°KONOS, RODOS VE GÄ°RÄ°T

Türkiye'de yaÅŸananlarÄ±n ön görülememesi nedeniyle böyle bir karar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirten Royal Caribbean, Türkiye'nin programdan çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 6 gemisinin KuÅŸadasÄ± LimanÄ± yerine Yunanistan'Ä±n Mikonos, Rodos ve Girit AdalarÄ± ile KaradaÄŸ'da duracaÄŸÄ± bildirildi. Åžirketin açÄ±klamasÄ±nda ayrÄ±ca, "Karar verme süreci her zaman misafirlerimizin güvenliÄŸi konusundaki anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±za dayandÄ±. Royal Caribbean Ä°nternational, Türkiye'deki deÄŸiÅŸen durumu yakÄ±ndan takip edecek ve bu popülasyon limanÄ±na geri döndüÄŸümüzde mutlu olacaÄŸÄ±z" ifadelerine yer verildi. Geçen yÄ±l Rus uçaÄŸÄ±nÄ±n düÅŸürülmesi ve ardÄ±ndan gelen bombalÄ± terör saldÄ±rÄ±larÄ±yla Türk turizminde baÅŸlayan kan kaybÄ±, kruvaziyer gemilerinin seferlerini iptal etmesiyle doruÄŸa çÄ±ktÄ±. 2015 yÄ±lÄ±nda 446 kruvaziyer gemiyi aÄŸÄ±rlayan KuÅŸadasÄ± LimanÄ±'nda bu sayÄ± 256'ya düÅŸtü. Bu yÄ±l ise KuÅŸadasÄ±'na gelmesi beklenen 162 gemiden Royal Carribean'e ait 42 seferin iptal olmasÄ± ilçede büyük ÅŸok yaÅŸanmasÄ±na neden oldu. Bu durumun Ä°zmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti baÅŸta olmak üzere yöredeki diÄŸer tarihi mekan ve ören yerlerindeki ziyaretçi sayÄ±sÄ±nda büyük düÅŸüÅŸe neden olmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi belirtildi. Henüz iptal bildirmeyen büyük bölümünü ise 200 ile 500 yolcu kapasiteli gemilerin ise Yunan bayraklÄ±lardan oluÅŸtuÄŸu belirtildi.