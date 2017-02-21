SunExpress: 2017â€™de turizmde artÄ±ÅŸ bekliyoruz

TÃ¼rk Hava YollarÄ± ile Lufthansaâ€™nÄ±n ortak kuruluÅŸu SunExpress, TÃ¼rk turizminin Ã¶nemli bir ortaÄŸÄ± olduÄŸunu, olaylÄ± ve zor geÃ§en 2016 sonuÃ§larÄ±yla bir kez daha gÃ¶sterdi. Akdeniz ve Ege bÃ¶lgelerine tarifeli ve direkt seferlerle en fazla turist taÅŸÄ±yan SunExpress, 2016â€™da batÄ± Avrupaâ€™dan gelen her beÅŸ turistten birini TÃ¼rkiyeâ€™ye taÅŸÄ±yarak TÃ¼rk turizmine Ã¶nemli bir katkÄ± saÄŸladÄ±.

SunExpress’in turizm sanayide Türkiye pazar liderliÄŸini saÄŸlamlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof, yaÅŸanan krizlere raÄŸmen istikrarlÄ± bir ÅŸekilde uçuÅŸlarÄ±nÄ± devam ettirerek, 2015 sonuçlarÄ±nÄ±n biraz altÄ±nda kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti: “2016’da yaÅŸanan bütün olumsuzluklara ve turizmdeki zor ÅŸartlara raÄŸmen biz istikrarlÄ± bir ÅŸekilde uçuÅŸlarÄ±mÄ±za devam ettik. Önceki yÄ±la göre 2016’de gelirlerimizde %12’lik düÅŸüÅŸ yaÅŸadÄ±k ve 1 milyar Euro gelir elde ettik, taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yolcu sayÄ±sÄ± ise geçen yÄ±la göre yüzde 9 azalarak 7,95 milyon oldu. 2016’da yaÅŸananlar göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, böylesine zorlu bir yÄ±lÄ± bu ÅŸekilde atlatmak bizim açÄ±mÄ±zdan alÄ±nabilecek en iyi sonuçtur.”

2017 beklenenden iyi olacak

2016’da Antalya turizminde yüzde 30’luk bir düÅŸüÅŸ yaÅŸanmasÄ±na raÄŸmen, SunExpress’in Antalya’da yalnÄ±zca yüzde 9’luk bir düÅŸüÅŸ yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak buna raÄŸmen Antalya’da pazar payÄ±nÄ± yüzde 36’ya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bischof, “Aktarma merkezimiz Ä°zmir’de ise Pazar payÄ±mÄ±z yüzde 76’ya çÄ±ktÄ±. Biz, SunExpress olarak, 2017’de bizim ana pazarÄ±mÄ±z Türkiye’ye odaklanmaya ve Almanya, Avusturya ve Ä°sviçre’den haftada 450 tarifeli seferle turist taÅŸÄ±maya devam edeceÄŸiz” dedi.

“Önceki yÄ±llara göre Türkiye’de tatilini geçirmek isteyenlerde bir isteksizlik söz konusu. Ancak, batÄ± Akdeniz’deki tatil bölgelerinin kapasitelerinin sonuna geldiÄŸini görüyoruz. Bu bölgedeki fiyatlar oldukça yüksek kalÄ±yor. Türkiye’deki kaliteyi ve fiyat seviyesini düÅŸününce, 2017’de Türkiye’nin çok cazip bir tatil bölgesi olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. SunExpress Türkiye’nin güçlü bir turizm ortaÄŸÄ±, aynÄ± zamanda Türk iÅŸ aleminin de güçlü bir ortaÄŸÄ± ve bu her zaman böyle kalacak. 2017’de de turizmde her ÅŸeyin daha iyiye gideceÄŸine inanÄ±yoruz. Bu doÄŸrultuda da kapasitemizde herhangi bir küçülmeye gitmiyoruz, tam aksine geliÅŸen talebe anÄ±nda cevap verecek ÅŸekilde pozisyon alÄ±yoruz.”

“Biz, SunExpress olarak,2011 yÄ±lÄ±nda Almanya’da kurduÄŸumuz SunExpress Almanya ile beraber, esnek bir filo yapÄ±sÄ±na sahibiz. Türkiye’den sonra en önemli pazarlarÄ±mÄ±z arasÄ±nda MÄ±sÄ±r ve Bulgaristan var; MÄ±sÄ±r’da yüzde 30’luk pazar payÄ±mÄ±z var, Bulgaristan’da ise yüzde 26 ile pazar lideriyiz.”

“Aileni de al, gel” kampanyasÄ±nÄ± destekliyoruz

SunExpress’in Türkiye ile Almanya arasÄ±nda bir köprü olduÄŸunu belirten Bischof, Almanya’da yaÅŸayan 3 milyondan fazla Türk vatandaÅŸÄ±, Türkiye’nin 13 ÅŸehrinden Avrupa’daki, aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Almanya olmak üzere, 40 ÅŸehre karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak direkt tarifeli uçuÅŸlar düzenlediklerini belirtti: “SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n ‘aileni de al, gel’ kampanyasÄ±nÄ± doÄŸal olarak destekliyoruz. Aile, dost ve tatillerinin memleketlerinde geçirmek isteyenler için Türkiye’ye bir köprü durumdayÄ±z. Tatillerini Türkiye’de geçirmeleri için de kapmayalar yapÄ±yoruz.”

2017’de 6 yepyeni B737-800 filomuza katÄ±lacak

2014’te liste fiyatÄ± üzerinden yaklaÅŸÄ±k 4 milyar 750 milyon dolar deÄŸerinde 50 adet Boeing 737-800NG ve MAX uçak sipariÅŸi verdiklerini hatÄ±rlatan Bischof, “Bu sipariÅŸlerimize ek olarak, geçe yÄ±l 10 adet 737 MAX için de opsiyonlu olarak satÄ±n alma kararÄ± aldÄ±k. 2015’te beÅŸ adet yepyeni Boeing 737-800NG’i filomuza katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±, 2016’da da 6 adet uçak daha filomuza katÄ±ldÄ±. Bu yÄ±l ise 6 adet Boeing 737-800NG’yi de filomuza katacaÄŸÄ±z” dedi.

Bu yÄ±l, SunExpress’in tarihindeki en karma filoya sahip olduÄŸunu belirten Bischof, “Bu toplam 72 uçaklÄ±k bir filoya ulaÅŸacaÄŸÄ±z. Filomuzdaki 28 uçaÄŸÄ±mÄ±z AnadoluJet ve Eurowings wet-leas operasyonlarÄ±mÄ±z için kullanÄ±lacak. Bunlardan 22 adet B737-800’i AnadoluJet, 6 adet A330 uçaÄŸÄ±nÄ± ise Eurowings operasyonlarÄ±nda kullanacak” dedi.

MüÅŸteri memnuniyeti ön planda

GeliÅŸen ve yaygÄ±nlaÅŸan teknoloji ile müÅŸteri memnuniyeti için daha fazla çözüm geliÅŸtirdiklerini belirten Bischof, “ArtÄ±k hem misafirlerimize hem de iÅŸ ortaklarÄ±mÄ±z olan tur operatörleri ve seyahat acentelerimiz için yeni online rezervasyon sistemimizi ve kullanÄ±cÄ± dostu web sayfamÄ±zÄ± bu bahar hayata geçiriyoruz. Bunun yanÄ± sÄ±ra, yeni nesil uçak içi eÄŸlence sistemimizi ilk aÅŸamada XG uçuÅŸlarÄ±mÄ±zda daha sonra da bütün SunExpress uçuÅŸlarÄ±nda hayata geçireceÄŸiz. ArtÄ±k yolcularÄ±mÄ±z, kendi akÄ±llÄ± telefonlarÄ±ndan, tabletlerinden ya da SunMedia sistemimizi baÄŸlanÄ±p, istedikleri filmi izleyebilecek, gazeteyi, dergiyi okuyabilecek, hatta uçuÅŸ esansÄ±nda yiyecek-içecek sipariÅŸlerini verebilecekler” dedi.