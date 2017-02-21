Ana Sayfa | EKONOMÄ° 21/02/2017 20:51

Bakan TÃ¼fenkci'den ihracatÃ§Ä±ya yeÅŸil pasaport mÃ¼jdesi


MÃ¼stakil Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi'ni bakanlÄ±k toplantÄ± salonunda kabul eden Bakan TÃ¼fenkci, iÅŸ adamlarÄ±na yeÅŸil pasaport kararÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Tüfenkci, bakanlÄ±k toplantÄ± salonunda Müstakil Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (MÜSÄ°AD) Genel BaÅŸkanÄ± Nail Olpak, MÜSÄ°AD Ankara BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Erdal ve beraberindeki heyeti kabul etti. Burada konuÅŸan Tüfenkci, istikrar ve güvenin en fazla iÅŸ adamlarÄ± için gerekli olduÄŸunu vurgulayarak, "KoalisyonlarÄ±n ve hükümetsiz kalmanÄ±n Türkiye'de maliyetini biliyoruz. Parlamenter sistemin darbeler ürettiÄŸini de yaÅŸayarak gördük." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Tüfenkci, mevcut sistemin vesayet odaklarÄ±na açÄ±k olduÄŸunu belirterek, sistemin her zaman kriz yaratabileceÄŸini vurguladÄ±. Sistemin bürokratik zorluklarÄ±ndan bahseden Tüfenkci, "2016'da alÄ±nan kararlar ancak 2017'de hayat geçirilebiliyor. Ä°hracat seferberliÄŸi ile ilgili yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz teÅŸvikler ve uygulamalar daha hayata geçmedi, yeni yeni geçiyor. Ä°hracatçÄ±ya yeÅŸil pasaport kararÄ± Bakanlar Kurulunda dün imzadan çÄ±ktÄ±, yakÄ±nda daÄŸÄ±tÄ±lmaya baÅŸlanÄ±r." diye konuÅŸtu.Tüfenkci, ayrÄ±ca, Ankara'nÄ±n ihtiyacÄ± olan fuar alanÄ±nÄ±n en kÄ±sa zamanda hayata geçirileceÄŸini de sözlerine ekledi. Kabulde, MÜSÄ°AD heyeti Tüfenkci'ye sorunlarÄ±nÄ± ve taleplerini iletti.

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