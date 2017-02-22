Bu yÄ±l o Ã¼lkeden 400 bin turist bekleniyor

Ã‡ukurova Turistik Otelciler ve Ä°ÅŸletmeciler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Murat Demir tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re bu yÄ±l Ä°srail'den gelecek turist sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸ bekleniyor

Murat Demir, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Türkiye ve Ä°srail iliÅŸkilerinde baÅŸlayan normalleÅŸmenin turizmcilerin bu pazarla ilgili beklentilerini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Ä°srail'den bu yÄ±l gelen turist sayÄ±sÄ±nÄ±n 400 bine ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸini ifade eden Demir, Tel Aviv'de gerçekleÅŸtirilen UluslararasÄ± Akdeniz Turizm FuarÄ±'nda (IMTM) alÄ±nan sonuçlarÄ±n, Ä°srail turizm pazarÄ±yla ilgili beklentileri artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Türkiye'nin 7 yÄ±l aradan sonra ilk kez BakanlÄ±k düzeyinde fuara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktaran Demir, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Fuar sonrasÄ±nda Ä°srail'den gelen turist sayÄ±sÄ±nda hÄ±zlanma bekleniyor. Bu yÄ±l Ä°srail'den gelen turist sayÄ±sÄ± 400 bine ulaÅŸabilir. Ä°srail, geçen yÄ±l turizmde artÄ±ÅŸ gösteren nadir ülkeler arasÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±. 2016 yÄ±lÄ±nda Türkiye'ye gelen turist sayÄ±sÄ± yüzde 30 düÅŸerken, Ä°srail'den gelen turist sayÄ±sÄ± ise yüzde 30 artarak 294 bin kiÅŸiye ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±." Demir, Ä°srail pazarÄ±nÄ±n Türk turizmine doping etkisi yaratacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, Ä°srailli turistlerin, tatil amacÄ±yla Akdeniz ve Ege bölgelerini tercih ettiÄŸini anÄ±msattÄ±.

Bölgedeki yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n bunu gözardÄ± etmemeleri gerektiÄŸine deÄŸinen Demir, "Bu pazara odaklanÄ±lmalÄ±. Ä°ki ülkenin baÅŸta inanç turizmi alanÄ±nda olmak üzere özellikle uzak destinasyonlarda ortak tanÄ±tÄ±m kampanyalarÄ± yürütmesi de çok önemli. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda ulaÅŸÄ±m da önemli bir faktör. Havayolu dÄ±ÅŸÄ±nda feribot seferleri var. Ä°srail-Türkiye arasÄ±nda feribot seferlerinin Haifa-Antalya, Mersin, Alanya olmak üzere tekrar baÅŸlatÄ±lmasÄ± turizm talebine olumlu katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

Kaynak: Hürriyet