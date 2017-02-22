Ana Sayfa | EKONOMÄ° 22/02/2017 09:48

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek aÃ§Ä±kladÄ± AtatÃ¼rk'Ã¼n portresi medeni paralardan Ã§Ä±kartÄ±lÄ±yor mu


BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek, "AtatÃ¼rk'Ã¼n portresi medeni paralardan Ã§Ä±kartÄ±lÄ±yor" iddialarÄ±nÄ± yalanlayarak, "HiÃ§bir ÅŸekilde Ã¼lkemizin kurtarÄ±cÄ±sÄ±, kurucusu ve hepimiz iÃ§in bÃ¼yÃ¼k lider olan AtatÃ¼rk'Ã¼n portresinin madeni paralardan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± asla ve asla sÃ¶z konusu deÄŸildir, olmayacaktÄ±r. HatÄ±ra paralara sÄ±nÄ±rlÄ± bir istisnadÄ±r." dedi.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada emeklilerden, vergi indirimine pek çok konuda açÄ±klamalarda bulundu. TBMM Genel Kurulunda, vergisini düzenli ödeyen mükelleflere vergi indirimi, Ahilik SandÄ±ÄŸÄ± kurulmasÄ±, yabancÄ±lara konut ve iÅŸ yeri satÄ±ÅŸlarÄ±nda KDV istisnasÄ±, TEDAÅž ve tarÄ±msal kredi alacaklarÄ±nÄ± yeniden yapÄ±landÄ±ran düzenlemeleri de içeren "Torba teklif"in üzerindeki görüÅŸmeler tamamlandÄ±. Teklifin tümü üzerinde sorularÄ± yanÄ±tlayan ÅžimÅŸek, emeklilere promosyon noktasÄ±nda da uzun süredir olan beklentiye iliÅŸkin çözüm üretildiÄŸini, uygulamada sÄ±kÄ±ntÄ±lar varsa bunlarÄ± inceleyeceklerini söyledi.

VERGÄ° Ä°NDÄ°RÄ°MÄ°

Dar ve sabit gelirlere iliÅŸkin AK Parti hükümetlerinin ciddi vergi indirimleri yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ÅžimÅŸek, gündemde ilave bir çalÄ±ÅŸmanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Çiftçilerin özel bankalara olan borçlarÄ±yla ilgili düzenleme yapÄ±lmasÄ±nÄ±n söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ÅžimÅŸek, Ziraat BankasÄ±na borçlarÄ±nÄ±n yüzde 5 faizle yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n önemli bir fÄ±rsat olduÄŸunu aktardÄ±.

"MADENÄ° PARADAN ATATÜRK'ÜN PORTESÄ° ÇIKARILMAYACAK"

Atatürk'ün portresinin yeni basÄ±lan madeni paralardan çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ÅžimÅŸek, "Bunlar sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da basÄ±lan hatÄ±ra paralardÄ±r. Hiçbir ÅŸekilde ülkemizin kurtarÄ±cÄ±sÄ±, kurucusu ve hepimiz için büyük lider olan Atatürk'ün portresinin madeni paralardan çÄ±karÄ±lmasÄ± asla ve asla söz konusu deÄŸildir, olmayacaktÄ±r. HatÄ±ra paralara sÄ±nÄ±rlÄ± bir istisnadÄ±r." dedi.

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Bakan Albayrak sabah 9 akÅŸam 5 dÃ¶nemi bitti o eski TÃ¼rkiye'ydi

EPDK'nÄ±n 15. kuruluÅŸ yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde aÃ§Ä±klamalarda bulunan Albayrak, TÃ¼rkiye'nin vizyonunu yÃ¼kseltmek iÃ§in sabah 9- akÅŸam 5 mesaisinin sona erdiÄŸini sÃ¶yledi.


Erken emekli olmak isteyenler dikkat 3 ayrÄ± yol var

Emekli olabilmek iÃ§in yaÅŸ, yÄ±l ve prim gÃ¼nÃ¼nÃ¼n tamamlanmasÄ± gerekiyor.

euro ve dolar

Euro ve Dolar gÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ± 22 Åžubat 2017

Dolar ve Euro'da son durum ne, dolar ve euro kaÃ§ TL'den iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor, ayrÄ±ntÄ±lar haberimizde