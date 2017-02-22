BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek aÃ§Ä±kladÄ± AtatÃ¼rk'Ã¼n portresi medeni paralardan Ã§Ä±kartÄ±lÄ±yor mu

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek, "AtatÃ¼rk'Ã¼n portresi medeni paralardan Ã§Ä±kartÄ±lÄ±yor" iddialarÄ±nÄ± yalanlayarak, "HiÃ§bir ÅŸekilde Ã¼lkemizin kurtarÄ±cÄ±sÄ±, kurucusu ve hepimiz iÃ§in bÃ¼yÃ¼k lider olan AtatÃ¼rk'Ã¼n portresinin madeni paralardan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± asla ve asla sÃ¶z konusu deÄŸildir, olmayacaktÄ±r. HatÄ±ra paralara sÄ±nÄ±rlÄ± bir istisnadÄ±r." dedi.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada emeklilerden, vergi indirimine pek çok konuda açÄ±klamalarda bulundu. TBMM Genel Kurulunda, vergisini düzenli ödeyen mükelleflere vergi indirimi, Ahilik SandÄ±ÄŸÄ± kurulmasÄ±, yabancÄ±lara konut ve iÅŸ yeri satÄ±ÅŸlarÄ±nda KDV istisnasÄ±, TEDAÅž ve tarÄ±msal kredi alacaklarÄ±nÄ± yeniden yapÄ±landÄ±ran düzenlemeleri de içeren "Torba teklif"in üzerindeki görüÅŸmeler tamamlandÄ±. Teklifin tümü üzerinde sorularÄ± yanÄ±tlayan ÅžimÅŸek, emeklilere promosyon noktasÄ±nda da uzun süredir olan beklentiye iliÅŸkin çözüm üretildiÄŸini, uygulamada sÄ±kÄ±ntÄ±lar varsa bunlarÄ± inceleyeceklerini söyledi.

VERGÄ° Ä°NDÄ°RÄ°MÄ°

Dar ve sabit gelirlere iliÅŸkin AK Parti hükümetlerinin ciddi vergi indirimleri yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ÅžimÅŸek, gündemde ilave bir çalÄ±ÅŸmanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Çiftçilerin özel bankalara olan borçlarÄ±yla ilgili düzenleme yapÄ±lmasÄ±nÄ±n söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ÅžimÅŸek, Ziraat BankasÄ±na borçlarÄ±nÄ±n yüzde 5 faizle yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n önemli bir fÄ±rsat olduÄŸunu aktardÄ±.

"MADENÄ° PARADAN ATATÜRK'ÜN PORTESÄ° ÇIKARILMAYACAK"

Atatürk'ün portresinin yeni basÄ±lan madeni paralardan çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ÅžimÅŸek, "Bunlar sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da basÄ±lan hatÄ±ra paralardÄ±r. Hiçbir ÅŸekilde ülkemizin kurtarÄ±cÄ±sÄ±, kurucusu ve hepimiz için büyük lider olan Atatürk'ün portresinin madeni paralardan çÄ±karÄ±lmasÄ± asla ve asla söz konusu deÄŸildir, olmayacaktÄ±r. HatÄ±ra paralara sÄ±nÄ±rlÄ± bir istisnadÄ±r." dedi.