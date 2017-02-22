Erken emekli olmak isteyenler dikkat 3 ayrÄ± yol var

Emekli olabilmek iÃ§in yaÅŸ, yÄ±l ve prim gÃ¼nÃ¼nÃ¼n tamamlanmasÄ± gerekiyor.

Emekli olmak her çalÄ±ÅŸanÄ±n öncelikli hedeflerinden birisi. Tabi emekli olmak için bazÄ± ÅŸartlar bulunuyor. Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre bir çalÄ±ÅŸanÄ±n emekli olabilmesi için yaÅŸ, yÄ±l ve prim günü ÅŸartlarÄ±nÄ±n üçünü de tamamlamÄ±ÅŸ olmasÄ± lazÄ±m. Bunu da iÅŸe ilk girdiÄŸi yani sigortalÄ± olduÄŸu tarih belirliyor. Bu tarih 9 Eylül 1999'dan önce ise emeklilik yaÅŸÄ± ve prim gün sayÄ±larÄ± düÅŸüyor. SonrasÄ±nda ise kademeli olarak emeklilik yaÅŸÄ± 65'a kadar çÄ±kÄ±yor.

1) KADINLARA DOÄžUM Ä°MKANI

KadÄ±n çalÄ±ÅŸanlar için çocuklarÄ± üzerinden prim kazanma imkanÄ± bulunuyor. Bu imkan 3 çocuÄŸa kadar borçlanma ile 2160 gün yani 6 yÄ±l kazandÄ±rÄ±yor. Bir annenin yaÅŸÄ± ve yÄ±lÄ± dolmuÅŸ olsun. Ancak 2160 günü eksikse bu annenin emekli olmasÄ± için 6 yÄ±l daha çalÄ±ÅŸmasÄ± lazÄ±m. Ancak üç çocuÄŸu varsa bu anne borçlanarak 6 yÄ±l erken emekli olabiliyor. Burada tek ÅŸart annenin borçlanacaÄŸÄ± çocuklarÄ±nÄ±n sigortalÄ± olunan tarihten sonra dünyaya gelmiÅŸ olmasÄ±. Maalesef sigortadan önceki doÄŸumlara bu hak tanÄ±nmÄ±yor. Anneler ise bu hakkÄ±n tanÄ±nmasÄ±nÄ± bekliyor. Burada bir detayÄ± daha hatÄ±rlatalÄ±m. Staj için yapÄ±lan sigorta baÅŸlangÄ±cÄ± emeklilikte geçerli olmaz iken doÄŸum borçlanmasÄ±nda geçerli sayÄ±lÄ±yor unutmayÄ±n.

Ä°ÅžTE BORÇLANMANIN ÅžARTLARI:

1- DoÄŸumdan önce SSK tescili

2- DoÄŸumun gerçekleÅŸtiÄŸi tarihten sonraki iki yÄ±l içinde adÄ±na herhangi bir prim yatmamÄ±ÅŸ olmak (BazÄ± bölümlerinde prim yatmÄ±ÅŸsa yine aynÄ± süre içinde prim yatmayan süreler borçlanÄ±lÄ±r.)

3- DoÄŸumdan sonra iki yÄ±l içinde çocuÄŸun saÄŸ olmasÄ±.

2) ASKERLÄ°K YAÅžI AZALTIYOR

Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaÅŸÄ± geriye çekerken hem de prim kazanma imkanÄ± veriyor. SigortalÄ±larÄ±n er veya erbaÅŸ olarak veya yedek subay okulunda geçen sürelerinin tamamÄ±nÄ± veya bir kÄ±smÄ±nÄ± para ödeyerek emeklilik hesaplarÄ±na saydÄ±rmalarÄ± imkanÄ± var. SigortalÄ± olduktan önce yapÄ±lan askerlik için borçlanÄ±lmasÄ±, sigorta giriÅŸ tarihi borçlandÄ±ÄŸÄ± gün kadar geriye gidiyor. 1988 giriÅŸli birisi 1 yÄ±l askerlik borçlanÄ±rsa 1987 giriÅŸli oluyor ve ÅŸartlarÄ± buna göre belirleniyor. Böylece en az bir yaÅŸ önce emeklilik imkanÄ± bulunuyor.

3) YAÅžTAN EMEKLÄ°LÄ°K

KÄ±smi emeklilik de denilen bu yöntemde ise 15 yÄ±l ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalÄ±ÅŸmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaÅŸ ÅŸartÄ± kadÄ±nlarda 58 erkeklerde ise 60 yaÅŸÄ±nÄ± buluyor. Böylece yaÅŸÄ± gelmiÅŸ ama çalÄ±ÅŸma imkanÄ± olmayan sigortalÄ±lar kÄ±smi emeklilik imkanÄ±yla beklemeden maaÅŸ almaya baÅŸlayabiliyor.