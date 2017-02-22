Ana Sayfa | EKONOMÄ° 22/02/2017 13:49

Bakan Albayrak sabah 9 akÅŸam 5 dÃ¶nemi bitti o eski TÃ¼rkiye'ydi


EPDK'nÄ±n 15. kuruluÅŸ yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde aÃ§Ä±klamalarda bulunan Albayrak, TÃ¼rkiye'nin vizyonunu yÃ¼kseltmek iÃ§in sabah 9- akÅŸam 5 mesaisinin sona erdiÄŸini sÃ¶yledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak EPDK'nÄ±n 15. kuruluÅŸ yÄ±ldönümünde konuÅŸtu. Albayrak, "Sabah dokuzda geleyim. AkÅŸam beÅŸe kadar, üç randevu vereyim. OdamÄ± da kitleyeyim. Ä°ki kahve içeyim. Üç arkadaÅŸÄ±mla sohbet edeyim. Bir tane de evraÄŸÄ± imzalayayÄ±m dönemi bitti. O eski Türkiye'ydi" diye konuÅŸtu. Albayrak'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan öne çÄ±kan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle: Yeni ve büyük Türkiye'de enerji sektörünü nerede konumlandÄ±rÄ±yorsak, yerli ve milli kaynaklarda yÄ±lda ortalama 50 milyar dolar enerji ve maden ithal ülkenin enerji ithal etmeye baÅŸlamÄ±ÅŸ, tüm sektörü bu çerçevede baÅŸlamamÄ±z lazÄ±m. Bundan sonraki çita ve vizyon yüksek olmalÄ±. Türkiye olarak enerjiyi daha ucuz ve kaliteli bir ÅŸekilde topluma ulaÅŸtÄ±rmanÄ±n, yeni Türkiye'nin vizyonunda önemli bir hammade. Eski Türkiye bitti. 'Sabah dokuzda geleyim. AkÅŸam beÅŸe kadar, üç randevu vereyim. OdamÄ± tam kitleyeyim. Ä°ki kahve içeyim. Üç arkadaÅŸÄ±mla sohbet edeyim. Bir tane de evraÄŸÄ± imzalayayÄ±m.' O eski Türkiye. Yeni Türkiye'deki bürokrasideki tüm arkadaÅŸlar artÄ±k 15 Temmuz ÅŸuurunda. Ben görüyorum.

 

 

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