Ana Sayfa | EKONOMÄ° 22/02/2017 15:29

Dolardaki son durum ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ devam ediyor mu 22 Åžubat

dolar

KÃ¼resel piyasalarda azalan dolar talebi ve Merkez BankasÄ±nÄ±n hamleleri ile ÅŸubat ayÄ± baÅŸÄ±ndan bu yana dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ trendinde hareket eden dolar/TL 3,60'Ä±n altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Dolar/TL, düÅŸüÅŸ eÄŸilimini devam ettirerek analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 3,60'Ä±n altÄ±na geriledi.Dolar/TL, 6 Ocak'tan bu yana ilk kez 3,5977'i görmesinin ardÄ±ndan saat 16.00 itibarÄ±yla önceki gün kapanÄ±ÅŸÄ±na göre yüzde 0,57 azalÄ±ÅŸla 3,5995 seviyesinden iÅŸlem görüyor. 

AynÄ± dakikalarda avro/TL'nin de yüzde 0,86 azalÄ±ÅŸla 3,7855'e inmesiyle döviz sepeti 5 Ocak'tan bu yana en düÅŸük seviyesi olan 3,6914'e geriledi.

Analistler, TCMB'nin TL'yi sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, döviz likiditesini artÄ±rÄ±cÄ± adÄ±mlarÄ±nÄ±n 11 Ocak'tan bu yana devam ettiÄŸini, buna küresel piyasalarda artan risk iÅŸtahÄ±nÄ±n da eklenmesiyle TL'nin diÄŸer para birimleri karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸer kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Åžubat ayÄ± baÅŸÄ±ndan bu yana bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda emsalleri arasÄ±nda en iyi performansÄ± gösteren para biriminin Türk lirasÄ± olduÄŸuna dikkati çeken analistler, teknik açÄ±dan dolar/TL'nin 3,60'Ä±n altÄ±nda kalmasÄ± durumunda sÄ±rasÄ±yla 3,5720, 3,5500 ve 3,4000 seviyelerinin gündeme gelebileceÄŸini ifade etti.

Analistler, bu akÅŸam ABD Merkez BankasÄ±nÄ±n (Fed) 31 Ocak-1 Åžubat'ta gerçekleÅŸtirdiÄŸi toplantÄ±nÄ±n tutanaklarÄ±nÄ±n açÄ±klanacaÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. Tutanaklarda, Fed'in bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda faiz artÄ±racaÄŸÄ±na iliÅŸkin beklentiler üzerinde etkili olabilecek detaylarÄ±n, döviz kurlarÄ±nÄ±n yönü üzerinde belirleyici olabileceÄŸini dile getiren analistler, hafta sonuna kadar da veri odaklÄ± bir seyir izlenebileceÄŸini söyledi.

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