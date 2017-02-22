Ãœniversite mezunlarÄ±na Ä°ÅžKUR'dan mÃ¼jdeli haber

1.5 milyon kiÅŸinin istihdamÄ± artÄ±rmak iÃ§in kollarÄ± sÄ±vayan hÃ¼kÃ¼met, Ã¼niversite mezunlarÄ±na kamu personeli olma ÅŸansÄ± sunuyor. Peki nasÄ±l mÄ±? Ä°ÅŸte detaylar...

Hükümetin, istihdam seferberliÄŸi kapsamÄ±nda 1.5 milyon kiÅŸiyi iÅŸ sahibi yapacak paketleri uygulamaya koymasÄ±ndan sonra önemli bir adÄ±mda Ä°ÅžKUR'dan geldi. Ä°ÅžKUR, mevcut 3533 Ä°ÅŸ ve Meslek DanÄ±ÅŸmanÄ±na ilave olarak 3000 kadro için daha maliye bakanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuruda bulundu.

"SAKARYA ÜNÄ°VERSÄ°TESÄ° SINAV YAPACAK"

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Ä°ÅžKURve diÄŸer sektör temsilcileri ile çalÄ±ÅŸarak Ä°ÅŸ ve Meslek DanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±'na iliÅŸkin Ulusal YeterliliÄŸi yeniden yayÄ±nladÄ± ve artÄ±k sÄ±nav yeni yeterliliÄŸe göre gerçekleÅŸtirilecek. Ülkemizde Ä°ÅŸ ve Meslek DanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± alanÄ±nda en çok belgelendirme faaliyetini gerçekleÅŸtiren kurum olan Sakarya Üniversitesi Sürekli eÄŸitim Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezi (SAÜSEM), yeni yeterliliÄŸe göre sÄ±nav yapacak.

LÄ°SANS DÄ°PLOMASI ÅžARTINDAN BAÅžKA KOÅžUL YOK

SAÜSEM Personel Belgelendirme Koordinatörü ÖÄŸretim Görevlisi Songül DöÄŸer konu ile ilgili olarak ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±: Ä°ÅžKUR'da istihdam edilen Ä°ÅŸ ve Meslek DanÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ±nçoÄŸunluÄŸunun belgelendirilmesi tarafÄ±mÄ±zdan gerçekleÅŸtirildi. Ä°ÅŸ ve Meslek DanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±navÄ±na lisans mezunu herkes katÄ±labiliyor. 4 yÄ±llÄ±k lisans diplomasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda hiçbir eÄŸitim ÅŸartÄ± yok. SÄ±nav teorik ve performans (uygulamalÄ±) olmak üzere iki aÅŸamalÄ± gerçekleÅŸtiriliyor. Yeni revizyon ile birlikte performans sÄ±navÄ± içerisinde üç farklÄ± etkinlik ile tamamlanacak. Ä°ÅŸ ve Meslek DanÄ±ÅŸmanlarÄ± sadece Ä°ÅžKUR'da deÄŸil özel istihdam bürolarÄ±nda ve iÅŸletmelerin insan kaynaklarÄ± departmanlarÄ±nda da istihdam edilebiliyor. Ä°lk sÄ±navda baÅŸarÄ±sÄ±z olan adaylarÄ±mÄ±z, ikinci sÄ±navda sadece baÅŸarÄ±sÄ±z olduklarÄ± alandan ücretsiz olarak sÄ±nava katÄ±labilecekler."

SINAV NE ZAMAN VE NEREYE BAÅžVURULACAK?

SÄ±navÄ±, Sakarya Üniversitesi- Sürekli EÄŸitim Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezi (SAÜSEM), 25 Mart 2017 tarihlerinde, Sakarya Üniversitesi Kampüsünde gerçekleÅŸtirecek. SÄ±nav için son baÅŸvuru tarihi 19 Mart 2017. SÄ±nav hakkÄ±ndaki tüm detaylÄ± bilgilere ve baÅŸvuru iÅŸlemlerine http://www.sausem.sakarya.edu.tr adresinden ulaÅŸÄ±labiliyor.