Ana Sayfa | EKONOMÄ° 23/02/2017 08:22

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan TÃ¼rkler artÄ±k KDV Ã¶demeyecek

yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan tÃ¼rkler

Ã‡alÄ±ÅŸma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ikamet eden TÃ¼rk vatandaÅŸlar TÃ¼rkiye'de aldÄ±klarÄ± ilk konut ve iÅŸyeri iÃ§in KDV Ã¶demeyecek

TBMM Genel Kurulunda görüÅŸülen BazÄ± AlacaklarÄ±n Yeniden YapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± ile BazÄ± Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifinin 7. maddesi üzerinde, AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Mehmet MuÅŸ ve milletvekili arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n önergesi kabul edildi. 

Önergeyle, yabancÄ±lara, Türkiye'de aldÄ±klarÄ± ilk konut ve iÅŸ yeri için tanÄ±nan KDV istisnasÄ±, çalÄ±ÅŸma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan Türk vatandaÅŸlarÄ±na da tanÄ±ndÄ±.

Bir yÄ±l satmama ÅŸartÄ± var

KDV istisnasÄ±ndan yararlanarak Türkiye'de konut veya iÅŸ yeri satÄ±n alanlara, bu gayrimenkullerini bir yÄ±l satmama ÅŸartÄ± getirildi. Bu konut ve iÅŸ yerlerinin bir yÄ±l içerisinde satÄ±lmasÄ± halinde, zamanÄ±nda alÄ±nmayan vergi tahsil edilecek.

Önergeyle deÄŸiÅŸtirilen maddeye göre, Türkiye'ye yerleÅŸmeyen yabancÄ± uyruklu kiÅŸiler ile iÅŸ merkezi Türkiye'de olmayan iÅŸ yeri ya da Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlar, satÄ±ÅŸ bedelini yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilecek dövizle ödemeleri ÅŸartÄ±yla, ilk aldÄ±klarÄ± iÅŸ yeri ve konutta KDV ödemeyecek.

ÇalÄ±ÅŸma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan Türk vatandaÅŸlarÄ± da Türkiye'den konut ya da iÅŸyeri almalarÄ± durumunda KDV ödemeyecek. Ancak, resmi daire ve müesseseler ile merkezi Türkiye'de bulunan teÅŸekkül ve teÅŸebbüslere baÄŸlÄ± olup; bu daire müessese, teÅŸekkül ve teÅŸebbüslerin iÅŸleri dolayÄ±sÄ±yla yabancÄ± memlekette oturan Türk vatandaÅŸlarÄ± bu haktan yararlanamayacak.

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