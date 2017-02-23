Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu net konuÅŸtu emeklilik yaÅŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼yor mu

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± son aÃ§Ä±klamada emeklilik yaÅŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmeyeceÄŸini vatandaÅŸlarÄ±n sabÄ±rla yaÅŸÄ± beklemelerini istediklerini duyurdu

ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu, "Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sabÄ±rla o yaÅŸÄ±nÄ± tamamlamalarÄ±nÄ± öneriyoruz ve bunun dÄ±ÅŸÄ±nda bir düzenleme yapamayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ifade ediyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, vergisini düzenli ödeyen mükelleflere vergi indirimi, Ahilik SandÄ±ÄŸÄ± kurulmasÄ±, yabancÄ±lara konut ve iÅŸ yeri satÄ±ÅŸlarÄ±nda KDV istisnasÄ±, TEDAÅž ve tarÄ±msal kredi alacaklarÄ±nÄ± yeniden yapÄ±landÄ±ran düzenlemeleri de içeren BazÄ± AlacaklarÄ±n Yeniden YapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± ile BazÄ± Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüÅŸmeler devam ediyor.

Teklifin birinci bölümünün görüÅŸmelerinde milletvekillerinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan MüezzinoÄŸlu, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarla ilgili açÄ±klamalarÄ± son derece net yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Özellikle bizdeki emeklilik yaÅŸÄ± ÅŸu an itibarÄ±yla ortalama 52. OECD ülkelerinin ortalama emeklilik yaÅŸÄ± ise 72. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z düzenlemeyle bunu 2036'ya kadar erkeklerde 60 yaÅŸÄ±na, kadÄ±nlarda da 58 yaÅŸÄ±na dönüÅŸtürecek bir yolculuk yapÄ±lÄ±yor." diye konuÅŸtu.

Bakan MüezzinoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"DolayÄ±sÄ±yla, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sabÄ±rla o yaÅŸÄ±nÄ± tamamlamalarÄ±nÄ± öneriyoruz ve bunun dÄ±ÅŸÄ±nda bir düzenleme yapamayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ifade ediyoruz. Ama emeklilikle ilgili çalÄ±ÅŸma gününü doldurup da ÅŸu anda çalÄ±ÅŸmayanlar sosyal güvenlik kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kalÄ±yorlar ve saÄŸlÄ±k hizmeti alamÄ±yorlar. Onlarla ilgili bu kanun tasarÄ±mÄ±zda, bu 53 liralÄ±k gelir testine tabi olmadan GSS primini ödeyerek onlar da bu ara dönemde saÄŸlÄ±k hizmeti alabilecekler ama yaÅŸlarÄ±nÄ± beklemekle ilgili ÅŸu anda bir düzenlememiz ve çalÄ±ÅŸmamÄ±z söz konusu deÄŸil."

Büyükanne projesi

Ä°ÅŸ dünyasÄ±ndan gelen talep üzerine, doÄŸum yapan anneye, çocuÄŸu 6 yaÅŸÄ±na gelinceye kadar yarÄ±m gün çalÄ±ÅŸma hakkÄ± tanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan MüezzinoÄŸlu, bundan dolayÄ± kadÄ±n istihdamÄ±nda sorunlar yaÅŸanabileceÄŸinin deÄŸerlendirildiÄŸini belirtti.

Büyükanne projesine iliÅŸkin MüezzinoÄŸlu, "Bizim toplumsal kültürümüzde büyükanne kültürü olduÄŸu, proje bazlÄ± çalÄ±ÅŸma yapÄ±labileceÄŸi konusunda deÄŸerlendirmeler yapÄ±ldÄ± ve bunu sanayi odalarÄ±mÄ±z, ticaret odalarÄ±mÄ±z, sendikalarÄ±mÄ±z, iÅŸveren sendikalarÄ± ve iÅŸçi sendikalarÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deÄŸerlendirmelerden sonra bir pilot uygulama, proje ÅŸeklinde baÅŸlattÄ±k." ifadesini kullandÄ±.

MüracaatlarÄ± pazartesi günü sonlandÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirten MüezzinoÄŸlu, "Müracaatlarda hak edebilen, bu kapsam içine girebilecek sayÄ± 31 bin 262. Burada annenin 2 asgari ücretten az geliri olma, ailenin de total gelirinin 3 asgari ücreti geçmeme, büyükannenin saÄŸlÄ±k durumu gibi kriterlere göre bu 31 bin 262 kiÅŸi aÅŸaÄŸÄ±dan yukarÄ± doÄŸru sÄ±ralandÄ±rÄ±larak 6 bin 500 aileye bu hakkÄ± tanÄ±yacak, 10 ilde bu pilot uygulamayÄ± deÄŸerlendirecek bir yÄ±llÄ±k bir pilot uygulama. Bu pilot uygulamayla ilgili iÅŸçi sendikalarÄ±mÄ±z, TÜRK-Ä°Åž ve HAK-Ä°Åž'in de katkÄ±larÄ± var." diye konuÅŸtu.

Bunun maliyetinin yüzde 50'sini sendikalarÄ±n, iÅŸverenlerin ve odalarÄ±n, yüzde 50'sini de Ä°ÅžKUR'un üstlendiÄŸini aktaran MüezzinoÄŸlu, projenin, bir yÄ±llÄ±k pilot uygulama olarak ÅŸekilleneceÄŸini söyledi.