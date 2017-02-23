Dolar/TL gÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ± dolardaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ devam ediyor mu

KÃ¼resel piyasalarda azalan dolar talebine paralel 6 Ocak'tan bu yana ilk kez dÃ¼n 3,60'Ä±n altÄ±na gerileyen dolar/TL, gÃ¼nÃ¼ 3,5807'den tamamladÄ±

Güne düÅŸüÅŸle baÅŸlayan dolar/TL, 3,5784'e kadar gerilemesinin ardÄ±ndan 3,5860 seviyelerinde dengelendi.DüÅŸüÅŸ eÄŸilimini bugünün açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda da sürdürerek 3,5784'ü gören dolar/TL, saat 09.15 itibarÄ±yla önceki kapanÄ±ÅŸÄ±na göre yüzde 0,15 artÄ±ÅŸla 3,5860 seviyesinden alÄ±cÄ± buluyor. AynÄ± dakikalarda avro/TL yüzde 0,12 deÄŸer kazancÄ±yla 3,7890, sterlin/TL ise yatay seyirle 4,4630 seviyelerinden iÅŸlem görüyor.

ABD Merkez BankasÄ±'nÄ±n (Fed) son toplantÄ±sÄ±na ait tutanaklar dün akÅŸam açÄ±klandÄ±. Birçok Fed yetkilisinin ekonomik görünümün deÄŸiÅŸmemesi halinde faiz artÄ±ÅŸÄ±na "oldukça yakÄ±n zamanda" gidilmesini desteklediÄŸini ortaya koyan tutanaklarda, ayrÄ±ca yeni yönetimin mali politikalarÄ±na yönelik belirsizliÄŸin de yükseldiÄŸi kaydedildi.

Analistler, teknik açÄ±dan dolar/TL'nin 3,60'Ä±n altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± sürece sÄ±rasÄ±yla 3,5720, 3,5500 ve 3,4000 seviyelerinin gündeme gelebileceÄŸini, olasÄ± yükseliÅŸlerde ise 3,6140'Ä±n direnç konumuna geldiÄŸini kaydetti.