Ana Sayfa | EKONOMÄ° 23/02/2017 09:22

Benzine bÃ¼yÃ¼k indirim


Benzin grubunda pompa satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±na 11 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±.

Benzin grubunda 24 Åžubat 2017 tarihinden geçerli olmak üzere pompa satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±nda 11 kuruÅŸ indirim bekleniyor. Petrol Ürünleri Ä°ÅŸverenler SendikasÄ±(PÜÄ°S) Twitter hesabÄ±ndan "Rafineri çÄ±kÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±nda deÄŸiÅŸiklik beklendiÄŸi için, benzin grubunda 24 Åžubat 2017 tarihinden geçerli olmak üzere pompa satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±nda 11 kuruÅŸ indirim beklenmektedir. 23 Åžubat-24 Åžubat tarihlerinde motorin grubunda ise fiyat deÄŸiÅŸikliÄŸi beklenmemektedir" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.AkaryakÄ±t daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketleri, en son 14 Ocak'ta litre baÅŸÄ±na benzine 15, motorine 13 kuruÅŸ zam yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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