Ana Sayfa | EKONOMÄ° 23/02/2017 09:45

TerÃ¶ristlere iÅŸsizlik maaÅŸÄ± veriyorlarmÄ±ÅŸ


Danimarka'nÄ±n 145 terÃ¶riste iÅŸsizlik ve emeklilik maaÅŸÄ± yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Terör örgütü PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± PYD/YPG bugün baÅŸlayacak Cenevre görüÅŸmelerine davet edilmedi. PYD'nin toplantÄ±lara katÄ±lmayacaÄŸÄ± Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov tarafÄ±ndan açÄ±klandÄ±. Lavrov, "Suriye barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerinin sonraki turlarÄ±nda Suriyeli Kürtler de dahil olmak üzere Suriye muhalefetinin tamamÄ±nÄ±n temsil edilmesi gerekiyor" görüÅŸünü savundu.Terör örgütü DEAÅž'a karÅŸÄ± oluÅŸturulan koalisyona destek veren Danimarka hükümetinin terör örgütüne katÄ±lan vatandaÅŸlarÄ±nÄ± yeterince takip etmediÄŸi gibi, bunlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ± ödemeyi sürdürdüÄŸü de ortaya çÄ±ktÄ±. Danimarka ÇalÄ±ÅŸma BakanÄ± Troels Lund Poulsen, geçen yÄ±l Danimarka basÄ±nÄ±nda yer alan 'DEAÅž'a katÄ±lan DanimarkalÄ±lar iÅŸsizlik maaÅŸÄ± alÄ±yor' yönündeki haberleri doÄŸruladÄ±. 2012'den bu yana DEAÅž saflarÄ±na 145 Danimarka vatandaÅŸÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bunlardan 29'unun devletin baÄŸladÄ±ÄŸÄ± iÅŸsizlik ve malulen emeklilik maaÅŸlarÄ±nÄ± almayÄ± sürdürdüÄŸü belirlendi.

(Kaynak: Habertürk)

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