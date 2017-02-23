BakanlÄ±k harekete geÃ§ti TIR'lar cezalarÄ±nÄ± Ã¶demeden gÃ¼mrÃ¼kten Ã§Ä±kamayacak

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kaÃ§ak geÃ§en TIR'lar nedeniyle TÃ¼rk ekonomisini bÃ¼yÃ¼k Ã§apta engelleyen yabancÄ± plakalar bundan sonra cezalarÄ±nÄ± Ã¶demeden gÃ¼mrÃ¼kten Ã§Ä±kamayacaklar.

Türkiye'nin dÄ±ÅŸ ticaret taÅŸÄ±malarÄ±nda Türk plakalÄ± araçlarÄ±n yabancÄ±lara büyük pay kaptÄ±rmasÄ± Gümrük ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± harekete geçirdi. Türk ekonomisini 100 milyonlarca TL kayba uÄŸratan yabancÄ± TIR'larÄ±n, araçlarÄ±n otoyol ve köprüleri ücret ödemeden geçmelerine yönelik düzenleme yapan bakanlÄ±k ÅŸimdi ikinci hamleye hazÄ±rlanÄ±yor. Bu kez de trafik kaza ve kural ihlallerinde yazÄ±lan cezalarÄ±n ödenmeden çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± önlemek için düzenleme yapÄ±lacak.UND Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Fatih Åžener, "Trafik kazalarÄ±, hatalarÄ± ile ilgili ödemeler çÄ±kan yönetmelikte yok. Kapsama alÄ±nmadÄ±. Bunun için gümrük bakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri çalÄ±ÅŸma yapÄ±yorlar. KÄ±sa zamanda hazÄ±r olacaÄŸÄ± söylendi" dedi.

TÜRK PLAKALI ARAÇLARIN TAÅžIMA SAYISI 2016'DA DÜÅžTÜ

YabancÄ±larÄ±n taÅŸÄ±ma paylarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ, uluslararasÄ± nakliyeciler için konuyu önemli ve acil hale getirdi. YabancÄ± araçlar 2015 ve 2016'da hem Türk ihraç ürünlerinin taÅŸÄ±masÄ±ndaki paylarÄ±nÄ±, hem de Türkiye'nin ithalatÄ±ndaki taÅŸÄ±ma paylarÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±. 2015'te ithal yükü taÅŸÄ±yan yabancÄ± araç sayÄ±sÄ± yüzde 6 artÄ±ÅŸla 200 binden 213 bine çÄ±karken, Türk plakalÄ± araç sayÄ±sÄ± yüzde 13 gerilemeyle 425 binden 370 bine düÅŸtü. 2016'da Türk plakalÄ± araçlarÄ±n taÅŸÄ±ma sayÄ±sÄ± yerinde sayarken yabancÄ±larÄ±n payÄ±nda yüzde 5 artÄ±ÅŸ oldu. 2015'te 297 bin yabancÄ± araç Türk ihraç malÄ± taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Geçen yÄ±l rakam 312 bine çÄ±ktÄ±. 2015'te yüzde 4 azalan Türk plakalÄ± araçlarÄ±n taÅŸÄ±ma sayÄ±sÄ± 2016'da da 1 milyon 218 bin 422'den 1 milyon 213 bin 834'e düÅŸtü.

TAHSÄ°LAT GERÇEKLEÅžMEDEN ÇIKIÅž YOK

Bu rakamlar, dÄ±ÅŸarÄ±da herhangi bir ihlal veya kaçak geçiÅŸ halinde 10 kata varan cezalar ödeyen Türk nakliye ÅŸirketlerinin çatÄ± örgütü UND'yi harekete geçirdi. Çabalar sonuç verdi, 17 Åžubat'ta Resmi Gazete'de yayÄ±nlanan "Ücretli KarayollarÄ±nda YabancÄ± PlakalÄ± Araçlara Ait GeçiÅŸ Ücretleri ve Ä°dari Para CezalarÄ±nÄ±n Tahsiline Ä°liÅŸkin Yönetmelik" le yÄ±llardÄ±r yol ve köprüleri kaçak ÅŸekilde ücret ödemeden geçen yabancÄ± araçlarÄ±n önlenmesinin yolu açÄ±ldÄ±. YönetmeliÄŸe göre kaçak geçiÅŸlerde tahsilat yol kenarÄ± istasyonlarÄ±nda yapÄ±lacak. Burada da yapÄ±lamazsa gümrük çÄ±kÄ±ÅŸ kapÄ±larÄ±nda tebligat ÅŸartÄ± aranmaksÄ±zÄ±n yapÄ±lacak. Tahsilat gerçekleÅŸmeden araçlarÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸÄ±na izin verilmeyecek.