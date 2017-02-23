TUSAÅž'a FETÃ– operasyonu 24 Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

TÃ¼rk HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Sanayii A.Åž. 'ye yapÄ±lan FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 24 eski .Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Ankara BatÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, aralarÄ±nda müdür, mühendis ve teknisyenlerin de bulunduÄŸu 24 eski Türk HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Sanayii A.Åž. (TUSAÅž) çalÄ±ÅŸanÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye göre, Ankara BatÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ±nda, 27 eski TUSAÅž çalÄ±ÅŸanÄ± hakkÄ±nda gözaltÄ±na kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.HaklarÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± bulunan 27 kiÅŸiden 24'ü Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Mali Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžüphelilerden bazÄ±larÄ±nda FETÖ'nün gizli haberleÅŸme programÄ± "ByLock" tespit edildiÄŸi öÄŸrenildi.SaÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan emniyete götürülen ÅŸüphelilerin sorgu iÅŸlemleri sürüyor.