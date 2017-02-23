Dolar en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesini gÃ¶rdÃ¼

ABD Merkez BankasÄ±nÄ±n tutanaklarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesini bugÃ¼n gÃ¶rdÃ¼

ABD Merkez BankasÄ± (Fed) toplantÄ± tutanaklarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan düÅŸüÅŸünü devam ettiren dolar/TL, bugün 5 Ocak'tan bu yana en düÅŸük seviyesi olan 3,5561''yi gördü.Kur ÅŸu dakikalarda 3.56 seviyesinden iÅŸlem görüyor.Euro/TL ise 3.77'den iÅŸlemde.Dünkü kapanÄ±ÅŸta dolarÄ±n satÄ±ÅŸ fiyatÄ± 3.6080 lira, euronun satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ise 3.7970 lira olmuÅŸtu.

Dolar kurundaki düÅŸüÅŸe paralel hafta baÅŸÄ±ndan bu yana deÄŸer kaybeden altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± ise bugün 142 liranÄ±n altÄ±nÄ± gördü ve 142,5 lira seviyelerinde dengelendi.

Analistler, FED BaÅŸkanÄ± Janet Yellen'Ä±n geçen hafta kongrede yaptÄ±ÄŸÄ± sunumdan sonra yükselen faiz artÄ±rÄ±m beklentilerinin, dünkü tutanaklarÄ±n ardÄ±ndan azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.

Brezilya Merkez BankasÄ±nÄ±n politika faizini 75 baz puan indirerek yüzde 12,25 seviyesine çekmesinin de uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n TL'ye ilgisini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden analistler, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±nÄ±n (TCMB) sÄ±kÄ± para politikasÄ±nÄ± devam ettirmesinin döviz kurlarÄ± üzerinde baskÄ± oluÅŸturduÄŸunu kaydetti.

FED TUTANAKLARININ AÇIKLANMASI DÜÅžÜÅžTE ETKÄ°LÄ° OLDU

ABD Merkez BankasÄ±'nÄ±n (Fed) son toplantÄ±sÄ±na ait tutanaklar dün akÅŸam açÄ±klandÄ±. Birçok Fed yetkilisinin ekonomik görünümün deÄŸiÅŸmemesi halinde faiz artÄ±ÅŸÄ±na "oldukça yakÄ±n zamanda" gidilmesini desteklediÄŸini ortaya koyan tutanaklarda, ayrÄ±ca yeni yönetimin mali politikalarÄ±na yönelik belirsizliÄŸin de yükseldiÄŸi kaydedildi.

Analistler, tutanaklardaki ifadelerin piyasalara yeni ve açÄ±k bir sinyal vermediÄŸini ancak seçilen kelime ve ifadelerin mart ayÄ±ndaki faiz artÄ±rÄ±m beklentilerini hafif de olsa azalttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

MERKEZ BANKASI'NIN HAMLELERÄ° OLUMLU SONUÇ VERDÄ°

Yurt içinde, küresel piyasalarda devam eden risk iÅŸtahÄ± ve Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±nÄ±n (TCMB) TL'deki sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±cÄ± adÄ±mlarÄ±nÄ± devam ettirmesinin döviz kurlarÄ±ndaki düÅŸüÅŸü desteklediÄŸini ifade eden analistler, bugün Almanya'da açÄ±klanacak büyüme ve ABD'de açÄ±klanacak makroekonomik verilerin takip edileceÄŸini bildirdi.