Banka kartÄ± olanlar dikkat gerÃ§ekten kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan emin olun

KapattÄ±ÄŸÄ± banka hesabÄ±ndan 6 bin 700 lira borÃ§ Ã§Ä±kÄ±nca TÃ¼ketici Hakem Heyetine baÅŸvurdu ve para Ã¶demekten kurtuldu.

Bir kamu kurumunda çalÄ±ÅŸan G.A., kendisini arayan banka avukatÄ±nÄ±n 6 bin 700 lira borcunun olduÄŸunu, yasal süreç baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söylemesi üzerine ÅŸok yaÅŸadÄ±. 2012 yÄ±lÄ±nda kapattÄ±ÄŸÄ± kredi kartÄ± hesabÄ±nda borç çÄ±karÄ±lmasÄ±na anlam veremeyen vatandaÅŸ dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k olayÄ± olabileceÄŸi ÅŸüphesi ile ilgili bankanÄ±n ÅŸube müdürü ile görüÅŸme yaptÄ±. Borcun 1630 TL'ye düÅŸürülerek kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n kendisine beyan edilmesi üzerine istenilen rakamÄ± bankaya yatÄ±ran G.A. bilinçli bir tüketici olarak konuyu Tokat Tüketici Hakem Heyetine taÅŸÄ±dÄ±. Tüketici Hakem Heyeti bankayla yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±ÅŸmalarda tüketicinin dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k olayÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kapatÄ±lan hesabÄ±na borç çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yönünde evraklar sunuldu. Ä°ncelenen belgeler eÅŸliÄŸinde tüketicinin böyle bir borcu olmadÄ±ÄŸÄ± tespit edilirken, 1630 lira paranÄ±n iade edilmesi yönünde karar verildi.

VATANDAÅžLARA UYARI

Son 1 yÄ±lda 5 bin 850 ÅŸikayet çözüldü Tokat Ä°li Tüketici Hakem Heyeti BaÅŸkanÄ± ve Tokat Ticaret Ä°l Müdürü KasÄ±m Karaca, vatandaÅŸlarÄ±n herhangi bir dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k olayÄ± karÅŸÄ±laÅŸmamasÄ± için yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarÄ± bulunduklarÄ± illerde tüketici hakem heyetlerine bildirmesi gerektiÄŸini söyledi. Kendilerine gelen ÅŸikayetlerin kÄ±sa sürede iÅŸleme konulduÄŸunu belirten Karaca, yaÅŸanan sorunlarÄ±n yasal süreç içerisinde çözümlendiÄŸini kaydetti. 2016 yÄ±lÄ±nda 5 bin 850 ÅŸikayetin çözüldüÄŸünü ifade eden Karaca, artÄ±k vatandaÅŸlarÄ±n ÅŸikayetlerini e-devlet üzerinden yapabileceklerini sözlerine ekledi.