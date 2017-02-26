55 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ emekliye devletten tatil desteÄŸi

TÃ¼rkiye ve Yunanistan'daki Ã¶lÃ¼ turizmi canlandÄ±rmak iÃ§in emeklilere devlet tatil desteÄŸi verecek.

Turizmde ölü sezon olan ekim ile mart arasÄ±ndaki 6 aylÄ±k dönemi canlandÄ±rmak için Yunanistan ve Türkiye iÅŸbirliÄŸine gitti. Avrupa'da yaÅŸayan 55 yaÅŸ üstü 125 milyon insanÄ±, kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda Türkiye ve Yunanistan'a getirmek için harekete geçen iki ülke, ortak destinasyon tanÄ±tÄ±mÄ± yapacak.Yunanistan SaÄŸlÄ±k Turizmi Konfederasyonu ile Türkiye SaÄŸlÄ±k Turizmini GeliÅŸtirme Konseyi (THTC) arasÄ±nda yapÄ±lan anlaÅŸma kapsamÄ±nda, her iki ülke Avrupa'da ortak destinasyon olarak tanÄ±tÄ±lacak. AnlaÅŸmaya göre, turist 3 ay Türkiye'de 3 ay da Yunanistan'da kalacak. Bu yÄ±l 250 bin emekli AvrupalÄ± hedefleniyor. 2023'e kadar sayÄ±nÄ±n 2 milyona çÄ±karÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. THTC Kurucu BaÅŸkanÄ± Emin Çakmak, bu kitlenin hem bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± yüksek gelir hem de sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± sezonu canlandÄ±rmasÄ± açÄ±sÄ±ndan sektör için büyük önem teÅŸkil ettiÄŸini söyledi.

DEVLET TATÄ°L DESTEÄžÄ° VERÄ°YOR

Avrupa'da hava soÄŸuk olduÄŸu için emeklilerin özellikle çetin geçen kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda daha Ä±lÄ±man iklime sahip olan ülkelere gidip 3 ila 6 ay arasÄ±nda konakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Çakmak, "Bu kesim daha çok Ä°spanya, Ä°talya, son dönemde de Tayland, Filipinler gibi UzakdoÄŸu ülkelerini tercih ediyor. Özellikle Ä°skandinav ülkelerinde hükümet yaÅŸlÄ±larÄ± devlet desteÄŸiyle baÅŸka ülkelere gönderiyor" dedi. Çakmak, Türkiye'deki tesislerin dünyanÄ±n birçok ülkesinden hem hizmet hem de kalite bakÄ±mÄ±ndan daha üst seviyede olduÄŸunu sözlerine ekledi. (Sabah)