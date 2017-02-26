Ä°ÅŸte Ferrari'nin yeni yer uÃ§aÄŸÄ±

Otomotiv devi Ferrari'nin yeni modeli 812 Superfast gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ±. Superfast, 0'dan 100 km/s hÄ±za 2,9 saniyede ulaÅŸÄ±yor.

Ä°talyan spor otomotiv devi Ferrari, F12 Berlinetta'nÄ±n veliahtÄ±nÄ± tanÄ±ttÄ±. 6.5-litre V12 motora sahip olan 812 Superfast tam 789 beygir güç üretiyor ve 0'dan 100 km/s hÄ±za 2,9 saniyede ulaÅŸÄ±yor. Cenevre Otomobil FuarÄ±'nda resmen tanÄ±tÄ±lacak otomobilin yaklaÅŸÄ±k 1,4 milyon liradan satÄ±ÅŸa çÄ±kmasÄ± bekleniyor. Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z günlerde Ä°talyan spor otomobil üreticisi Pagani'nin tanÄ±ttÄ±ÄŸÄ± Huayra Roadster'a Ferrari'den cevap geldi.2012'den bu yana üretimi devam eden Ferrari F12 Berlinetta bundan böyle tarihe karÄ±ÅŸÄ±yor. Zira Ferrari artÄ±k V12 motora sahip yepyeni bir yer uçaÄŸÄ±na sahip: 812 Superfast. Selefine göre motor hacmi 0.2 cc büyüyen ve 60 beygir güçlendirilen 812 Superfast'in teknik özellikleri ÅŸu ÅŸekilde:

Motor: 6.5-litre V12

Güç: 789 beygir, 718 Nm tork

0-100 km/s performansÄ±: 2,9 saniye

Maksimum hÄ±z: 340 km/s