CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan aÃ§Ä±kladÄ± tam 7 bin bekÃ§i alÄ±nacak

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n "Ã‡arÅŸÄ± ve Mahalle BekÃ§ileri" teÅŸkilatÄ± projesini hayata geÃ§irmesi Ã¼zerine can ve mal gÃ¼venliÄŸi iÃ§in 7 bin bekÃ§i alÄ±nacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Peki istenen belgeler ve aranan ÅŸartlar neler? Ä°ÅŸte detaylar...

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ± doÄŸrultusunda çarÅŸÄ± ve mahallelerde halkÄ±n can ve mal güvenliÄŸini saÄŸlamada kolluk kuvvetlerine yardÄ±mcÄ± olmalarÄ± amacÄ±yla, "ÇarÅŸÄ± ve Mahalle Bekçileri" teÅŸkilatÄ± güçlendirilecek.Bu kapsamda halihazÄ±rda 5 bin 392 olan kadro sayÄ±sÄ± kademeli olarak artÄ±rÄ±lacak. Sonraki süreçte 7 bin yeni bekçi için kadro tahsisinin ardÄ±ndan ise valilikler vatandaÅŸlarÄ± internet siteleri üzerinden bilgilendirecek.DoÄŸu Anadolu'daki illerin ardÄ±ndan ilk etapta Ankara, Mersin, Adana, Gaziantep ve Hatay için bekçi alÄ±mÄ± yapÄ±lacak.Geçen yÄ±l DiyarbakÄ±r, Hakkari, Mardin, ÅžanlÄ±urfa ve ÅžÄ±rnak valilikleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan duyurunun ardÄ±ndan, çarÅŸÄ± ve mahalle bekçisi olabilmek için baÅŸvuran adaylardan gerekli ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yan 280'i bir ay içerisinde görevlerine baÅŸlayacak. Bekçilerin 69'u DiyarbakÄ±r, 40'Ä± Hakkari, 49'u Mardin, 1'i ÅžanlÄ±urfa, 121'i ise ÅžÄ±rnak'ta görev yapacak.Ä°stanbul'da 700, ÅžÄ±rnak'ta ise 100 çarÅŸÄ± ve mahalle bekçisi alÄ±mÄ± için baÅŸlatÄ±lan süreç de devam ediyor. GiriÅŸ sÄ±navlarÄ± her iki ilin valilikleri tarafÄ±ndan belirlenen tarihlerde kaymakamlÄ±klar tarafÄ±ndan yapÄ±lacak. Ä°stanbul için tahsis edilen bekçi kadrosu sayÄ±sÄ±nÄ±n da önümüzdeki dönemde artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± ve yeni bekçi alÄ±mlarÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtilirken, buna iliÅŸkin duyurularÄ±n da kaymakamlÄ±klar tarafÄ±ndan yapÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Ä°STENÄ°LEN BELGELER VE ARANAN ÅžARTLAR

Bekçi olabilmek için baÅŸvuran adaylarÄ±n Türk vatandaÅŸÄ± olmasÄ±, lise ve dengi okul mezunu olmasÄ± ve baÅŸvurduklarÄ± illerde en az bir yÄ±l ikamet etmeleri gerekiyor. AyrÄ±ca adaylardan 30 yaÅŸÄ±ndan yukarÄ± olmama, görev yapmaya engel bir hastalÄ±ÄŸÄ± bulunmama, aÄŸÄ±r hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uÄŸramÄ±ÅŸ olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüÅŸvet, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, sahtecilik, inancÄ± kötüye kullanmak, dolanlÄ± iflas veya yüz kÄ±zartÄ±cÄ± baÅŸka bir fiilden dolayÄ± hapis cezasÄ±ndan hükümlü bulunmama gibi ÅŸartlar aranÄ±yor.

ÖNCELÄ°KLE SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Aranan ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yanlar, öncelikle sözlü sÄ±nava tabi tutulacak, sözlü sÄ±navdan geçerli not alan adaylar yazÄ±lÄ± sÄ±nava girmeye hak kazanacak. YazÄ±lÄ± sÄ±nav sonuçlarÄ±na göre asil ve yedek aday listesi belirlenecek. Tüm aÅŸamalarda baÅŸvuru ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±madÄ±klarÄ± anlaÅŸÄ±lan adaylarÄ±n iÅŸlemleri ise iptal edilecek.Adaylar, çarÅŸÄ± ve mahalle bekçisi kadrosu için sadece bir ilçe kaymakamlÄ±ÄŸÄ±na müracaat edebilecek. Aday, bekçi olmaya hak kazandÄ±ÄŸÄ± takdirde, baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ± ilçenin kadrosuna atanacak.Sözlü sÄ±nava girmeye hak kazananlarÄ±n bekçilik yapmaya mani hallerinin olup olmadÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilecek.

100 ÜZERÄ°NDEN 70 ALANLAR BAÅžARILI SAYILACAK

100 üzerinden 70 puan alan adaylarÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± sayÄ±lacaÄŸÄ± sözlü sÄ±navÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±, baÅŸvurunun kabul edildiÄŸi ilçe kaymakamlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet adresinden ilan edilecek.YazÄ±lÄ± sÄ±navda adaylara Türkçe, Tarih, Matematik ve Genel Kültür derslerinden hazÄ±rlanan sorular yöneltilecek.Aday listesine giren isteklilerden yapÄ±lacak güvenlik soruÅŸturmasÄ± ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± olumlu olanlar, tebligat üzerine en yakÄ±n tam teÅŸekküllü devlet hastanesinden alacaklarÄ± SaÄŸlÄ±k Kurul RaporlarÄ±nÄ± ilgili emniyet birimlerine teslim edecek. Bunlardan, bekçiliÄŸe girmeye elveriÅŸli olduÄŸu anlaÅŸÄ±lanlar, vali veya kaymakam onayÄ± ile aday memur olarak atanacak.AtamasÄ± yapÄ±lanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksÄ±zÄ±n kanuni süresi içerisinde görevine baÅŸlamayanlarÄ±n atamalarÄ± iptal edilecek. AtamasÄ± yapÄ±lan aday memurlar arasÄ±ndan kanuni süreler içerisinde göreve baÅŸlamayanlarÄ±n yerine yedek listesinden sÄ±ra ile çaÄŸrÄ±lacak.