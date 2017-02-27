Ana Sayfa | EKONOMÄ° 27/02/2017 12:38

Britanya Kebap Ã–dÃ¼lleri British Kebab Awards iÅŸte Ã¶dÃ¼l kazananlarÄ±n listesi

Britanya Kebap Ã–dÃ¼lleri

Britanya Kebap Ã–dÃ¼lleri'nde toplam 11 farklÄ± kategorideki Ã¶dÃ¼ller yÃ¼zlerce adayÄ±n arasÄ±ndan halk oylamasÄ± ile belirlenen kebap endÃ¼strisinde faaliyet gÃ¶steren restoranlar ve kebap salonlarÄ±na daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

Westminster Park Plaza Hotel'de düzenlenen Britanya Kebap Ödülleri'nde toplam 11 farklÄ± kategorideki ödüller yüzlerce adayÄ±n arasÄ±ndan halk oylamasÄ± ile belirlenen kebap endüstrisinde faaliyet gösteren restoranlar ve kebap salonlarÄ±na daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.Binden fazla kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ödül töreninin açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± Kebap Ödülleri'nin kurucusu ve organizatörü aynÄ± zamanda Türkiye AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi BaÅŸkanÄ± Ä°brahim DoÄŸuÅŸ yaptÄ±.DoÄŸuÅŸ konuÅŸmasÄ±nda, Britanya'daki kebap endüstrisinin geliÅŸmiÅŸliÄŸine dikkat çekerek, düzenledikleri ödül töreninin de sektörün yönünü belirleyen bir organizasyon halini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Ä°bahim DoÄŸuÅŸ, kebap endüstirisinin ülke ekonomisine ortalama 2.8 milyar Sterlin katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

 

 

 

Törende ödüle layÄ±k görülen iÅŸletmeler ve restoranlar ÅŸöyle:

 

En iyi müÅŸteri memnuniyeti ödülü

 

KöÅŸk Restaurant

 

 

 

En iyi kebap salon ödülü

 

Pizza King Kebap House

 

 

 

Londra'daki en iyi kebap salonu

 

Bababoom

 

 

 

Kuzey ve BatÄ± Londra'daki en iyi kebap restoranÄ± ödülü

 

German Doner Kebap ve Gökyüzü Restaurant

 

 

 

Güney ve DoÄŸu Londra'daki en iyi kebap restoranÄ± ödülü

 

Efes Brick Lane ve The Meze Restaurant

 

 

 

Endüstriye en çok katkÄ± saÄŸlayan ÅŸirket ödülü

 

Prime Quality Foods

 

 

 

En ekonomik restoran ödülü

 

The Ä°skele

 

 

 

YÄ±lÄ±n en iyi ÅŸefi ödülü

 

Mazlum Demir

 

 

 

En iyi bölgesel kebap evi

 

Akdeniz Turkish Restaurant ve Meze Mangal Bushey Heath

 

 

 

Just Eat en iyi sevis ödülü

 

Irmak BBQ ve Irmak Döner

 

 

 

Londra dÄ±ÅŸÄ±ndaki en iyi restoran ödülü

 

Elder and Wolf

 

 

 

En iyi kebap seyyar satÄ±cÄ±sÄ± ödülü

 

Atalay Kebap

 

 

 

Ä°skoçya'nÄ±n en iyi kebap salonu

 

Alla Turca

 

 

 

Kuzey Ä°rlanda'nÄ±n en iyi kebap salonu

 

Shpinnx Glengormley

 

 

 

Galler'deki en iyi kebap salonu

 

Mezza Luna

 

 

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