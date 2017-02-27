Britanya Kebap Ã–dÃ¼lleri British Kebab Awards iÅŸte Ã¶dÃ¼l kazananlarÄ±n listesi

Britanya Kebap Ã–dÃ¼lleri'nde toplam 11 farklÄ± kategorideki Ã¶dÃ¼ller yÃ¼zlerce adayÄ±n arasÄ±ndan halk oylamasÄ± ile belirlenen kebap endÃ¼strisinde faaliyet gÃ¶steren restoranlar ve kebap salonlarÄ±na daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
Westminster Park Plaza Hotel'de düzenlenen Britanya Kebap Ödülleri'nde toplam 11 farklÄ± kategorideki ödüller yüzlerce adayÄ±n arasÄ±ndan halk oylamasÄ± ile belirlenen kebap endüstrisinde faaliyet gösteren restoranlar ve kebap salonlarÄ±na daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.Binden fazla kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ödül töreninin açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± Kebap Ödülleri'nin kurucusu ve organizatörü aynÄ± zamanda Türkiye AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi BaÅŸkanÄ± Ä°brahim DoÄŸuÅŸ yaptÄ±.DoÄŸuÅŸ konuÅŸmasÄ±nda, Britanya'daki kebap endüstrisinin geliÅŸmiÅŸliÄŸine dikkat çekerek, düzenledikleri ödül töreninin de sektörün yönünü belirleyen bir organizasyon halini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Ä°bahim DoÄŸuÅŸ, kebap endüstirisinin ülke ekonomisine ortalama 2.8 milyar Sterlin katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.
Törende ödüle layÄ±k görülen iÅŸletmeler ve restoranlar ÅŸöyle:
En iyi müÅŸteri memnuniyeti ödülü
KöÅŸk Restaurant
En iyi kebap salon ödülü
Pizza King Kebap House
Londra'daki en iyi kebap salonu
Bababoom
Kuzey ve BatÄ± Londra'daki en iyi kebap restoranÄ± ödülü
German Doner Kebap ve Gökyüzü Restaurant
Güney ve DoÄŸu Londra'daki en iyi kebap restoranÄ± ödülü
Efes Brick Lane ve The Meze Restaurant
Endüstriye en çok katkÄ± saÄŸlayan ÅŸirket ödülü
Prime Quality Foods
En ekonomik restoran ödülü
The Ä°skele
YÄ±lÄ±n en iyi ÅŸefi ödülü
Mazlum Demir
En iyi bölgesel kebap evi
Akdeniz Turkish Restaurant ve Meze Mangal Bushey Heath
Just Eat en iyi sevis ödülü
Irmak BBQ ve Irmak Döner
Londra dÄ±ÅŸÄ±ndaki en iyi restoran ödülü
Elder and Wolf
En iyi kebap seyyar satÄ±cÄ±sÄ± ödülü
Atalay Kebap
Ä°skoçya'nÄ±n en iyi kebap salonu
Alla Turca
Kuzey Ä°rlanda'nÄ±n en iyi kebap salonu
Shpinnx Glengormley
Galler'deki en iyi kebap salonu
Mezza Luna