Ana Sayfa | EKONOMÄ° 27/02/2017 13:23

Pegasus THY yolcularÄ±nÄ± kaptÄ± hava yolu ÅŸirketini 40 milyon TL zarara uÄŸrattÄ±


Pegasus'un kara yolu taÅŸÄ±ma firmasÄ± Akmis, TÃ¼rk Hava YollarÄ± yolcularÄ± iÃ§inde fahiÅŸ fiyatlarla taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hava yolu ÅŸirketini zarardan Ã§Ä±karttÄ±.

Ä°stanbul Sabiha Gökçen HavalimanÄ±'nda ÅŸehirlerarasÄ± taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k faaliyetlerini sürdüren Pegasus'a ait Akmis isimli firmanÄ±n, fahiÅŸ fiyatlarla taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Sabiha Gökçen HavalimanÄ±'nda faaliyetlerine devam eden Akmis TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±n; yapÄ±lan itirazlar üzerine 4 kez ruhsatÄ± iptal edilmesine raÄŸmen halen taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸa devam etmesi dikkat çekiyor. Akmis'in Pegasus ile bir ilgisi olmayan THY yolcularÄ±nÄ± da fahiÅŸ fiyatlarla taÅŸÄ±yarak 40 milyon TL haksÄ±z kazanç saÄŸladÄ±.  Pegasus HavayollarÄ±'nÄ±n kendi yolcularÄ± için baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± uygulamayÄ± Türk Hava YollarÄ± da ihale ile vermek istedi. Ancak ihaleyi alan firmanÄ±n gerekli belgeleri zamanÄ±nda vermemesi gerekçesiyle THY'nin ÅŸehirlerarasÄ± taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k faaliyetleri, UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MüdürlüÄŸü (SHGM) tarafÄ±ndan 2 yÄ±l süreyle durduruldu. Akmis yolcularÄ± kaptÄ±.

Kaynak: Yeni Åžafak

 

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