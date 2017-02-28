Bakan TÃ¼fenkci aÃ§Ä±kladÄ± 2'nci el arabalar 10 bin kilometre garantisi verecek

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, ikinci el kara taÅŸÄ±tlarÄ±yla ilgili yÃ¶netmeliÄŸin deÄŸiÅŸtirildiÄŸini belirterek, "ArabasÄ±nÄ± satan kiÅŸiler arÄ±zasÄ± varsa sÃ¶yleyerek. TÃ¼keticiyi koruma altÄ±na alma adÄ±na araÃ§larÄ±n 10 bin kilometre garanti vermesini istiyoruz" dedi.

Gümrük ve Ticaret BakanÄ± Bülent Tüfenkci, Ä°kinci El Motorlu Kara TaÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n Ticareti HakkÄ±nda Yönetmelik TaslaÄŸÄ±'na iliÅŸkin düzenlemelerden bahsetti. Sektörün büyük bölümünün ikinci el otomotiv ile ilgili düzenlemeye olumlu baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Tüfenkci ÅŸu açÄ±klamalarda bulundu:"Burada tüketicileri korumamÄ±z, sektörü disipline etmemiz lazÄ±m. AynÄ± zamanda ikinci el otomotiv piyasasÄ±nÄ± da canlandÄ±rmamÄ±z lazÄ±m. DolayÄ±sÄ±yla bu kapsamda yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz düzenlemelerde tüketiciyi de koruma adÄ±na belli bir kilometre garanti ÅŸartÄ±nÄ± getiriyoruz. Bu basit bir ÅŸey... EÄŸer aracÄ±n arÄ±zasÄ± varsa satan kiÅŸi bunu söyleyecek ve ona göre satacak. ArÄ±zasÄ±z sattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bakÄ±mlarÄ±nÄ±n tamam olduÄŸunu söylüyorsa da belli bir kilometre garantisi verecek.

"10 BÄ°N KM GARANTÄ° VERÄ°LECEK"

Kaç kilometre olacaÄŸÄ±nÄ± tam netleÅŸtirmedik ama sektörün genel beklentisi 10 bin kilometre. Garanti ÅŸartlarÄ± içinde bir sÄ±kÄ±ntÄ± çÄ±karsa tazmin olacak. Bu durum piyasaya güven, canlÄ±lÄ±k getirecek. Bu iÅŸi meslek edinenler tarafÄ±ndan bu iÅŸin ticaretinin yapÄ±lmasÄ± saÄŸlanacak. Her önüne gelen 'Ben galerici oldum, araç satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±yorum' diyemeyecek veya yapÄ±p canÄ± istediÄŸi zaman bÄ±rakamayacak.Bize gelen yansÄ±malar olumlu. Düzenleme hazÄ±r ama referandum dan sonra yayÄ±mlayacaÄŸÄ±z. Ä°tiraz edenler varsa o zamana kadar itirazlarÄ±nÄ± bizlere iletebilirler. Düzenlemede ÅŸu an garanti kapsamÄ± 10 bin kilometre. Ama yayÄ±mlamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için burada bir marj olmasÄ±na karÅŸÄ±n düÅŸündüÄŸümüz ve uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 10 bin kilometre."