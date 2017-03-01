Ana Sayfa | EKONOMÄ° 01/03/2017 11:57

TÄ°M verilerini aÃ§Ä±kladÄ± otomotiv ihracatÄ± 804 milyon dolar arttÄ±


TÃ¼rkiye Ä°hracatÃ§Ä±lar Meclisi Åžubat ayÄ± ihracat verilerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Türkiye Ä°hracatçÄ±lar Meclisi (TÄ°M) verilerine göre Åžubat 2017 ihracatÄ± geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre yüzde 5,1 artÄ±ÅŸla 11 milyar 296 milyon dolar oldu. 12 aylÄ±k ihracat, yüzde 2.6 artÄ±ÅŸla 143.2 milyar dolar oldu. Ä°hracat rakamlarÄ±nÄ± Bursa'da Türkiye'nin ilk yerli tramvayÄ± Ä°pekböceÄŸi'nin üretildiÄŸi Durmazlar Makina'da açÄ±klayan TÄ°M BaÅŸkanÄ± Mehmet BüyükekÅŸi, artÄ±ÅŸÄ±n bu yÄ±l ÅŸubat ayÄ±nÄ±n 1 iÅŸ günü eksik olmasÄ±na raÄŸmen gerçekleÅŸtiÄŸine dikkat çekti. BüyükekÅŸi, "BildiÄŸiniz gibi 2016 yÄ±lÄ± artÄ±k yÄ±ldÄ±, ÅŸubat ayÄ± 29 çekiyordu. Bu sene eksik güne raÄŸmen ihracatÄ±mÄ±zÄ± yüzde 5,1 artÄ±rmayÄ± baÅŸaran ihracatçÄ±larÄ±mÄ±zÄ± kutluyorum. Miktar bazÄ±nda ise ihracatÄ±mÄ±z yüzde 10,2 arttÄ±" dedi.BüyükekÅŸi, son 12 aylÄ±k ihracatÄ±n bir önceki yÄ±la göre yüzde 2,6 artÄ±ÅŸla 143 milyar 218 milyon dolara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ZEYTÄ°N VE MÜCEVHER ATAÄžA GEÇTÄ°

Sektörel olarak bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ÅŸubat ayÄ± liderinin otomotiv olduÄŸunu söyleyen BüyükekÅŸi, "Otomotiv sektörümüzün ihracatÄ± yüzde 12,5 artÄ±ÅŸ gösterdi. En dikkat çekici artÄ±ÅŸlar ise yüzde 82,3 ile Zeytin ve ZeytinyaÄŸÄ± sektörümüz yüzde 64 artÄ±ÅŸ ile Mücevher sektörümüzde yaÅŸandÄ±" dedi.

OTOMOTÄ°V Ä°HRACATI 804 MÄ°LYON DOLAR ARTTI

BüyükekÅŸi yÄ±lÄ±n ilk iki ayÄ±nda deÄŸer bazÄ±nda en fazla ihracat artÄ±ÅŸÄ± gerçekleÅŸtiren 3 sektörün sÄ±rasÄ±yla 804 milyon dolar artÄ±ÅŸla otomotiv, 447 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ile 430 milyon dolarla çelik sektörü olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Kimyevi maddeler ve mamulleri ile çelikteki artÄ±ÅŸÄ±n emtia fiyatlarÄ±ndaki yükseliÅŸten kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen BüyükekÅŸi, "Yine ilk 2 aylÄ±k dönemde kg baÅŸÄ±na ihracatÄ±nÄ± en hÄ±zlÄ± artÄ±ran sektörümüz Savunma ve HavacÄ±lÄ±k oldu. Bu sektörümüzün kg baÅŸÄ± deÄŸeri geçen seneye göre 12,7 dolar artÄ±ÅŸ kaydetti ve 33 dolar oldu" dedi.

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