Ana Sayfa | EKONOMÄ° 01/03/2017 20:55

BÄ±Ã§ak kemiÄŸe dayandÄ± 5 milyon Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n yemek kartlarÄ± iptal edilebiir


Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Ã‡aÄŸlar, restoranlarla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri anlaÅŸmanÄ±n sorunlu olduÄŸunu belirterek, lokanta sahiplerinin yemek kart ve fiÅŸlerini iptal etmek istediÄŸini sÃ¶yledi.

CNN Türk canlÄ± yayÄ±nÄ±na baÄŸlanan Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler DerneÄŸi (TÜRES) BaÅŸkanÄ± Ramazan Bingöl, Ä°TO BaÅŸkanÄ±'yla yapÄ±lan görüÅŸmeyi deÄŸerlendirdi. Olumlu bir sonuç alamadÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Bingöl, yarÄ±n bir bildiri yayÄ±nlayacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Bu bildiriden sonra BakanlÄ±kla görüÅŸeceklerini belirten Bingöl, uzlaÅŸma saÄŸlanmazsa 1 günlüÄŸüne yemek kartlarÄ± ve ticket'larÄ±n iptal edileceÄŸini söyledi. Bu bir günlük denemenin ardÄ±ndan yine uzlaÅŸma saÄŸlanamazsa yemek kartlarÄ± ve ticket'lar hiçbir restoranda kullanÄ±lamaz hale gelecekBu konuda "BÄ±çak kemiÄŸe dayandÄ±" diyen restoran sahiplerinin önümüzdeki hafta harekete geçmesi bekleniyor. Yemek kartlarÄ±nÄ± yaklaÅŸÄ±k olarak 5 milyon çalÄ±ÅŸan kullanÄ±yor. Restoranlardan kartlar için yüzde 10 komisyon alÄ±nÄ±yor. Ä°ÅŸletme sahipleri bu oranÄ±n 3-3.5 seviyesine düÅŸmesini talep ediyor. Restoran ve lokanta sahiplerinin 1 günlük greve gitmesi halinde çalÄ±ÅŸanlar yemek kartÄ±yla ödeme yapamayacak.

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