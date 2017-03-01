Dev firma hisselerini AvusturyalÄ± ÅŸirkete devretti

ÅžiÅŸecam EskiÅŸehir Oluklu Mukavva Sanayi, hisselerinin tamamÄ±nÄ± AvusturyalÄ± Mosburger GmbH'ye devrettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

ÅžiÅŸecam EskiÅŸehir Oluklu Mukavva Sanayi hisselerinin tamamÄ±nÄ±n AvusturyalÄ± Mosburger GmbH'ye 50.4 milyon dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± 180.8 milyon lira tutarlÄ± devir iÅŸleminin tamamlandÄ±ÄŸÄ± ve satÄ±ÅŸ sonucunda yaklaÅŸÄ±k 66 milyon liralÄ±k konsolide kâr oluÅŸtuÄŸu belirtti.EskiÅŸehir Oluklu Mukavva'da ÅžiÅŸecam yüzde 99.9; baÄŸlÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ± PaÅŸabahçe ise yüzde 0.1 hissedar konumunda bulunuyordu. AçÄ±klamada yer alan bilgiye göre, hisselerin devredildiÄŸi Mosburger GmbH, Dunapack Packaging ismi altÄ±nda faaliyet gösteren Avusturya merkezli Prinzhorn Holding'e baÄŸlÄ± olarak faaliyet gösteriyor. (Reuters)