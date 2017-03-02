EPDK BaÅŸkanÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli zam uyarÄ±sÄ±

EPDK BaÅŸkanÄ± Mustafa YÄ±lmaz, elektrik fiyatlarÄ±yla ilgili zammÄ± gerektirecek bir veri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Enerji PiyasasÄ± Düzenleme Kurumu (EPDK) BaÅŸkanÄ± Mustafa YÄ±lmaz, bir televizyon programÄ±nda sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. YÄ±lmaz, nisan ayÄ±nda açÄ±klanacak yeni tarifelerle ilgili zam öngörmediklerini açÄ±kladÄ±.

EPDK BaÅŸkanÄ± elektrik fiyat tarifesiyle ilgili olarak ÅŸunlarÄ± söyledi: "BÄ°z bununla ilgili kararÄ± alÄ±rken maliyet bazlÄ± hesaplama yapÄ±yoruz. YapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz hesaplarda zamla ilgili bir öngörümüz yok. Elektrik fiyatlarÄ±yla ilgili zammÄ± gerektirecek veri yok.Tahminlerimiz herhangi bir anormal veri olmayacaÄŸÄ± kanaatindeyiz zama yönelik."

PiyasanÄ±n derinleÅŸmesi için herkesin istediÄŸi tedarikçiden enerjiyi almasÄ±nÄ± hedeflediklerini belirten YÄ±lmaz, "Tüketilen enerjinin yüzde 90'Ä± serbest tüketici limitinde. 8 milyonun üzerinde serbest tüketici olma hakkÄ± var. Bugün 3 milyona yakÄ±n tüketici bu hakkÄ±nÄ± kullanÄ±yor. Bu rakamlarÄ±n daha üst seviyeye çÄ±kmasÄ±nÄ± ve piyasanÄ±n derinleÅŸmesini istiyoruz" dedi.

"SÖZLEÅžMEYÄ° Ä°YÄ° OKUYUN, AMAN DÄ°KKAT"

Tüketicilere uyarÄ±larda bulunan YÄ±lmaz, "YapmÄ±ÅŸ olduÄŸunuz sözleÅŸmeyi iyi okuyun, aman dikkat. Çok sayfalÄ± ufak puntolu sözleÅŸmelerden kaçÄ±nsÄ±nlar. MüÅŸterilere haksÄ±zlÄ±k yapan ÅŸirketler olduÄŸu takdirde bunun karÅŸÄ±sÄ±ndayÄ±z. MüÅŸteriler promosyonlara aldanmasÄ±n. FiyatlarÄ± ekonomik olarak almanÄ±n hesabÄ±nÄ± yapsÄ±nlar" diye konuÅŸtu.

"DOÄžALGAZIN ULAÅžMADIÄžI Ä°L KALMAYACAK"

YÄ±lmaz, Türkiye'de 76 ilde doÄŸalgaz olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, "DoÄŸalgaz sektöründe destan yazÄ±ldÄ±. AÄŸrÄ±'yla Tunceli ilimizin de ihalesini yaptÄ±k. 3 ille ilgili 8'e yakÄ±n ÅŸirket baÅŸvurdu. Çok kÄ±sa zamanda, bir ay içinde ihalesi yapÄ±lÄ±nca doÄŸalgazÄ±n ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± il kalmamÄ±ÅŸ olacak" diye konuÅŸtu.