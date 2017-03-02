Dev otobÃ¼s firmasÄ± hisselerini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kÄ±yor halka hisse baÅŸÄ±nÄ± 5 TL'den satacak

Metro Turizm, ÅŸirketin sermayesinin artmasÄ± iÃ§in hisselerini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kartmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Metro Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Galip Öztürk hisse satÄ±ÅŸÄ± için AvrupalÄ± bir fonla görüÅŸtüklerini ve görüÅŸmelerin Mart ayÄ± içerisinde sonuçlanabileceÄŸini söyledi. Bloomberg News'ten Taylan Bilgiç'in haberine göre Öztürk AvrupalÄ± fonun ismini vermedi. Ancak ÅŸirket 100 milyon liradan 150 milyon tahsisli sermaye artÄ±rÄ±mÄ± yapabileceÄŸini; 50 milyon adet hisseyi, hisse baÅŸÄ± 5 liradan satabileceÄŸini söyledi.Metro Turizm olarak halka arz planlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸunu söyleyen Öztürk, miktara henüz karar verilmediÄŸini belirtti Metro Holding'den geçen ay KAP'a açÄ±klamada Metro Turizm'in 2014 yÄ±lÄ±nda rafa kaldÄ±rÄ±lan halka arz sürecinin yeniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu. Daha sonra Bloomberg'e konuÅŸan Öztürk, Metro Turizm hisselerinin yaklaÅŸÄ±k üçte ikisinin halka açÄ±labileceÄŸini söylemiÅŸti.