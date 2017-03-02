Ana Sayfa | EKONOMÄ° 02/03/2017 11:44

Dev otobÃ¼s firmasÄ± hisselerini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kÄ±yor halka hisse baÅŸÄ±nÄ± 5 TL'den satacak


Metro Turizm, ÅŸirketin sermayesinin artmasÄ± iÃ§in hisselerini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kartmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Metro Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Galip Öztürk hisse satÄ±ÅŸÄ± için AvrupalÄ± bir fonla görüÅŸtüklerini ve görüÅŸmelerin Mart ayÄ± içerisinde sonuçlanabileceÄŸini söyledi. Bloomberg News'ten Taylan Bilgiç'in haberine göre Öztürk AvrupalÄ± fonun ismini vermedi. Ancak ÅŸirket 100 milyon liradan 150 milyon tahsisli sermaye artÄ±rÄ±mÄ± yapabileceÄŸini; 50 milyon adet hisseyi, hisse baÅŸÄ± 5 liradan satabileceÄŸini söyledi.Metro Turizm olarak halka arz planlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸunu söyleyen Öztürk, miktara henüz karar verilmediÄŸini belirtti Metro Holding'den geçen ay KAP'a açÄ±klamada Metro Turizm'in 2014 yÄ±lÄ±nda rafa kaldÄ±rÄ±lan halka arz sürecinin yeniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu. Daha sonra Bloomberg'e konuÅŸan Öztürk, Metro Turizm hisselerinin yaklaÅŸÄ±k üçte ikisinin halka açÄ±labileceÄŸini söylemiÅŸti.

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Avrasya TÃ¼neli'nin geÃ§iÅŸ Ã¼cretleri deÄŸiÅŸti Ã¶demeler nasÄ±l yapÄ±lacak

Avrasya TÃ¼neli'nin geÃ§iÅŸ Ã¼cretleri "avrasyatuneli.com" adresinden Ã¶denebilecek.


ASELSAN bir ilke imza attÄ± TÃ¼rkiye'nin ilk yerli baz istasyonu Rize'ye kuruluyor

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n desteÄŸiyle Rize'de TÃ¼rkiye'nin ilk yerli baz istasyonu ULAK'Ä±n, Nisan'da aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.


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Emekli promosyonlarÄ± hakkÄ±nda Meclis'teki konuÅŸmasÄ±ndan sonra gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Bakan AÄŸbal, "BankalarÄ±n mÃ¼ÅŸteri iliÅŸkileri departmanlarÄ± emeklilerimize gerekli bilgilendirmeleri, yÃ¶nlendirmeleri yapar. Bunun iÃ§in Ã§ok fazla evrak imzalatmak doÄŸru deÄŸil!" ÅŸeklinde konuÅŸtu.