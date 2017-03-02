ASELSAN bir ilke imza attÄ± TÃ¼rkiye'nin ilk yerli baz istasyonu Rize'ye kuruluyor

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n desteÄŸiyle Rize'de TÃ¼rkiye'nin ilk yerli baz istasyonu ULAK'Ä±n, Nisan'da aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n desteÄŸi, Savunma Sanayii MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n koordinasyonunda Aselsan ana yükleniciliÄŸinde NetaÅŸ ve Argela'nÄ±n katkÄ±larÄ±yla Türk mühendisler tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen Türkiye'nin ilk milli baz istasyonu için operatörler tarafÄ±ndan toplam 750 sipariÅŸ sözleÅŸmesi imzalandÄ±.

"GÜVENLÄ° HABERLEÅžME Ä°ÇÄ°N ÇOK ÖNEMLÄ°"

TasarÄ±mÄ± tamamen yerli olan ULAK ile Türkiye'nin, dünyanÄ±n sayÄ±lÄ± baz istasyonu üreten 5 ülkesinden biri haline geldiÄŸini dile getiren ASELSAN Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Yavuz BayÄ±z, "HÄ±zla geliÅŸen teknoloji nedeniyle güvenli haberleÅŸmenin saÄŸlanmasÄ± ülkeler için stratejik öneme sahip hale geldi. Bu nedenle ULAK ile haberleÅŸme sistemimiz daha güvenli hale gelecek. Yani yabancÄ± baz istasyonlarÄ±nÄ± kullanÄ±yoruz ancak bunlarÄ±n nereye hizmet ettiÄŸini kestirmemiz olanaksÄ±z. Yerli baz istasyonumuz ULAK'ta ise kesinlikle böyle bir risk olmayacak. Tüm haberleÅŸmemiz güvence altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ olacak. AyrÄ±ca yerli teknoloji üretimi konusunda attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu adÄ±m, teknolojiyi alan ve kullanan deÄŸil, tasarlayan, üreten ve satan ülke haline gelinmesinde çok önemli bir adÄ±mdÄ±r." diye konuÅŸtu.

799 BAZ Ä°STASYONUNDA ULAK KULLANILACAK

BayÄ±z, ULAK için Turkcell ile imzalanan protokolle kÄ±rsal alanlardaki 2G'nin 4,5G'ye entegrasyonunun saÄŸlanmasÄ± için bin 799 baz istasyonunda ULAK baz istasyonunun kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Milli olarak tasarlanÄ±p, üretilen ULAK ile ASELSAN tarafÄ±ndan üretilecek yerli anten ile operatörler, 4,5G ihale ÅŸartnamesinde istenilen yerlilik oranÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamalarÄ± için önemli bir adÄ±mÄ± atacaklar. Devletin desteÄŸi ve öncülüÄŸüyle hayata geçirilen yerli ürünlerin, operatörler tarafÄ±ndan kullanÄ±lmasÄ±yla bu ürünlerin yurt dÄ±ÅŸÄ±na satÄ±ÅŸÄ±na kapÄ± aralayacak. AyrÄ±ca daha rekabetçi hale gelecek." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Söz konusu baz istasyonunun bakÄ±m, onarÄ±m ve yedek parça desteÄŸinin ASELSAN, NetaÅŸ ve Argela tarafÄ±ndan saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren BayÄ±z, ULAK baz istasyonunun Turkcell'e 8 ay içinde, Vodafone ve Türk Telekom'a 2 yÄ±l içinde teslimatlarÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu ULAK'Ä±n nisanda Rize'de canlÄ± ÅŸebekeye baÄŸlanarak kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirten BayÄ±z, 3 ayÄ±n ardÄ±ndan ülke genelinde operatörlerin belirleyeceÄŸi il ve ilçelerde kurulumlarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

YERLÄ° ANTEN Ä°ÇÄ°N OPERATÖRLERLE Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ° YAPTIK

Operatörlerin 4,5G ihale ÅŸartnamesinde belirtilen ikinci yÄ±l için yüzde 40'lÄ±k yerlilik oranÄ±nÄ± Türkiye'nin ilk milli ve yerli baz istasyonu ULAK ile ASELSAN tarafÄ±ndan üretilecek yerli anten ile karÅŸÄ±layabileceklerini anlatan BayÄ±z, "Üç operatörle de yerli anten tasarÄ±mÄ± için iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±k. Bu iÅŸ birliÄŸi çerçevesinde operatörlerin isteÄŸi ve ihtiyaçlarÄ± doÄŸrultusunda örnek ürünü hazÄ±rladÄ±k." diye konuÅŸtu. Yerli anten için saha testlerinin mart ayÄ±nda baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren BayÄ±z, bu yÄ±lÄ±n Temmuz ayÄ±nda seri üretime geçeceklerini anlattÄ±. BayÄ±z, bütün baz istasyonlarÄ±yla uyumlu yerli antenin vatandaÅŸlarÄ±n 4,5G hÄ±zÄ±nda hizmet almasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

YERLÄ° BAZ Ä°STASYONU ANTENÄ°

Turkcell için 4 antenli, Türk Telekom ve Vodafone için ise 5 antenli üretilecek yerli antenler, tüm GSM frekanslarÄ±nÄ± destekleyecek. Elektronik olarak yönlendirilebilen yerli anten, operatörlerin yerli ürün kullanÄ±m yükümlülüÄŸünü saÄŸlamalarÄ±na katkÄ± saÄŸlayacak. Yerli anten, Turkcell tarafÄ±ndan bu yÄ±l içinde, Türk Telekom ve Vodafone tarafÄ±ndan da 2018'de canlÄ± ÅŸebekede kullanÄ±lmaya baÅŸlanacak.