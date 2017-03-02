Bakan AÄŸbal Emeklilere Ã§ok fazla belge imzalatmayÄ±n dedi

Emekli promosyonlarÄ± hakkÄ±nda Meclis'teki konuÅŸmasÄ±ndan sonra gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Bakan AÄŸbal, "BankalarÄ±n mÃ¼ÅŸteri iliÅŸkileri departmanlarÄ± emeklilerimize gerekli bilgilendirmeleri, yÃ¶nlendirmeleri yapar. Bunun iÃ§in Ã§ok fazla evrak imzalatmak doÄŸru deÄŸil!" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Meclis'te bir grup gazeteciye açÄ±klamalarda bulunan Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, "Profesyonel iÅŸletmecilikte önemli olan müÅŸteri üzerinde güven oluÅŸturmaktÄ±r, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± güvendir." diyen AÄŸbal ÅŸunlarÄ± söyledi: Kimse müÅŸteriye 'bu parayÄ± bankadan çekmeyeceksin!' demiyor zaten. MüÅŸteri emekli aylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra istediÄŸi iÅŸlemleri yapabilir. Burada bence karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yatÄ±rÄ±m ve diÄŸer fÄ±rsatlarÄ±n paylaÅŸÄ±lmasÄ± önemli. Beni bazÄ± kurumlarÄ±n Call Center'larÄ±ndan arayÄ±p, 'Åžöyle bir fÄ±rsatÄ±mÄ±z var buna dahil olur musunuz?' teklifinde bulunuyorlar. BakÄ±yorum, avantajlÄ± ise 'tamam, dahil olurum' diyorum. MüÅŸteri her ÅŸeyin merkezinde. MüÅŸteriyi memnun ederseniz bir baÅŸka yere gitmez.

7 BANKAYLA Ä°MZA YAKIN

YaklaÅŸÄ±k 11.5 milyon emekliye promosyonda baÅŸvuru ve ödeme süreci baÅŸladÄ±. Promosyon için daha önce getirilen '2 fatura için otomatik ödeme talimatÄ±' ile 'kredi kartÄ± veya kredili mevduat hesabÄ±' ÅŸartlarÄ± kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, artÄ±k emeklinin sadece bankaya 'MaaÅŸÄ±mÄ± 3 yÄ±l sizden alacaÄŸÄ±m' sözünü vermesi yeterli olacak. Bunun için de bankalar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yeni protokol imzalayacak. SGK, 3 ÅŸartÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± protokole imza atan 15 banka ve PTT ile ÅŸimdi de yeni anlaÅŸma için düÄŸmeye bastÄ±. 7 banka ile imza yakÄ±n.

SGK BAÅžKANI AÇIKLADI

SGK BaÅŸkanÄ± Mehmet Selim BaÄŸlÄ±, emeklilere verilecek banka promosyonunda ÅŸartlarÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yeni protokolü 7 bankayla yakÄ±nda imzalayacaklarÄ±nÄ± söyledi. BaÄŸlÄ±, "Yeni protokolü 3 kamu (Ziraat BankasÄ±, VakÄ±fbank ve Halkbank) ve 4 özel bankayla (Ä°ÅŸ BankasÄ±, Denizbank, ING Bank, Fibabanka) imzalama sürecinde sona yaklaÅŸtÄ±k. DiÄŸer bankalarla görüÅŸmelerimiz devam ediyor. Önceki sayÄ±ya (15 banka ile PTT) tekrar ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± umuyorum" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. Yeni protokollerin imzalanmasÄ±yla, emeklinin promosyon almak için nüfus kaÄŸÄ±dÄ±yla bankaya gidip 3 yÄ±l maaÅŸÄ±nÄ± baÅŸka yere taÅŸÄ±mayacaÄŸÄ±nÄ± taahhüt etmesi yeterli olacak. BazÄ± bankalar ÅŸubeye gitme zorunluluÄŸunu da kaldÄ±rdÄ±; çaÄŸrÄ± merkezleri, internet ve SMS ile baÅŸvuru imkanÄ± geldi. Yeni protokollerin henüz imzalanmamasÄ±na karÅŸÄ±n, bazÄ± bankalar ÅŸimdiden ÅŸartlarÄ± kaldÄ±rdÄ±. Ziraat BankasÄ± ve VakÄ±fBank, internet sitelerinde yer alan duyurularda promosyon için sadece 3 yÄ±llÄ±k taahhüdün yeterli olduÄŸu kaydedildi.

DUL VE YETÄ°MLERE DE ÖDEME VAR

Vefat eden emeklilerin maaÅŸlarÄ±nÄ± alan eÅŸ ve çocuklarÄ± da promosyondan yararlanacak. Vefat eden emeklilerin dul eÅŸi ve yetim çocuklarÄ±na, paylarÄ± oranÄ±nda maaÅŸ baÄŸlanÄ±yor. Bu kiÅŸilere ödenecek promosyon da paylarÄ± oranÄ±nda olacak. ÖrneÄŸin; eÅŸinin maaÅŸÄ±nÄ±n yüzde 50'sini alan dul eÅŸ, 300 liralÄ±k promosyonun da 150 lirasÄ±nÄ± alacak.a