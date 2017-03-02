Ana Sayfa | EKONOMÄ° 02/03/2017 12:39

Avrasya TÃ¼neli'nin geÃ§iÅŸ Ã¼cretleri deÄŸiÅŸti Ã¶demeler nasÄ±l yapÄ±lacak


Avrasya TÃ¼neli'nin geÃ§iÅŸ Ã¼cretleri "avrasyatuneli.com" adresinden Ã¶denebilecek.

Avrasya Tüneli'nin geçiÅŸ ücreti internet üzerinde de ödenmeye baÅŸladÄ±. Avrasya Tüneli Ä°ÅŸletme Ä°nÅŸaat ve YatÄ±rÄ±m A.Åž. (ATAÅž), Avrasya Tüneli'nin geçiÅŸ ücretinin artÄ±k internet üzerinden de ödenmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. AçÄ±klamaya göre sürücüler, HGS ve OGS hesaplarÄ±nda yeterli bakiye olmamasÄ±, herhangi bir otomatik ödeme sistemine dahil olmamalarÄ± veya ihlalli geçiÅŸ yapmalarÄ± halinde geçiÅŸ ücretini internet üzerinden ödeyebilecek.

RESMÄ° Ä°NTERNET SÄ°TESÄ°NDEN ÖDENECEK

AçÄ±klamada "Otoyol sektöründe yeni hayata geçirilen bir uygulama ile Avrasya Tüneli'nin geçiÅŸ ücreti ödeme iÅŸlemleri, artÄ±k avrasyatuneli.com adresinden yapÄ±labiliyor. Uygulama ile HGS ve OGS hesaplarÄ±nda yeterli bakiye olmayan, herhangi bir otomatik ödeme sistemine dâhil olmayan ve ihlalli geçiÅŸ yapan sürücüler; plaka, kimlik veya vergi numaralarÄ±yla geçiÅŸ ücretlerini öÄŸrenebilecek. Sürücüler banka ve yetkili kurumlara gitmeden geçiÅŸ ücretini web sitesi üzerinden kredi kartÄ± ile güvenli ÅŸekilde hÄ±zlÄ± ve kolayca ödeyebilecek. Bilgisayarlardan eriÅŸilebildiÄŸi gibi cep telefonu, tablet ve mobil cihazlar üzerinden de eriÅŸim saÄŸlanabilen sistem ile sürücüler, geçiÅŸ bilgilerini öÄŸrenerek, cezai iÅŸlem uygulamasÄ±nÄ± da engelleyebilecek" ifadelerine yer verildi.

 

 

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