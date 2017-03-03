Asgari Ã¼cret zamlanÄ±nca hÃ¼kÃ¼met SGK'ya verdiÄŸi destek sÃ¶zÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirdi

HÃ¼kÃ¼met, asgari Ã¼crete yapÄ±lan zamlardan sonra iÅŸverenlere her iÅŸÃ§i iÃ§in bin 200 TL verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Asgari ücrete yapÄ±lan zamlardan sonra hükümetin aldÄ±ÄŸÄ± destek kararÄ± bu yÄ±l da devam ediyor. Bu yÄ±l asgari ücret 1.400 lira net olarak uygulanÄ±yor. Bu yeni asgari ücret için de iÅŸverenlere yapÄ±lacak destek devam ediyor. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazÄ±sÄ±na göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel MüdürlüÄŸü bir duyuru yayÄ±mlayarak detaylarÄ± da açÄ±kladÄ±.

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Özetle, günlük üst limiti 110 lira, yani aylÄ±k 3.300 lira sigorta matrahÄ± bulunan tüm çalÄ±ÅŸanlarÄ±n prim günlerinin 3.33 lirayla çarpÄ±lmasÄ± sonucu ortaya çÄ±kacak rakam iÅŸverenlere bir baÅŸvuruya gerek olmadan ödenecek. Duyuruda, "2017 yÄ±lÄ±nda, 2017 yÄ±lÄ± öncesi tescil edilen iÅŸyerleri için prime esas günlük kazancÄ± 110 TL ve altÄ±nda olan, 2017 yÄ±lÄ±nda tescil edilen iÅŸyerleri için ise tüm sigortalÄ±larÄ±n çalÄ±ÅŸma gün sayÄ±sÄ±nÄ±n 3.33 ile çarpÄ±mÄ± sonucu bulunacak miktar kadar ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yan iÅŸverenlerimize sigortalÄ± baÅŸÄ±na asgari ücret desteÄŸi verilecektir" denildi. Yeni iÅŸyerlerinde ücret üst sÄ±nÄ±rÄ± da aranmÄ±yor. Asgari ücret desteÄŸinden yararlanmak için iÅŸverenlerden baÅŸvuru istenmeyecek. Destekten yararlanmak için bir iÅŸlem yapmak da gerekmeyecek. Verilecek destek tutarÄ± takip eden ayda tahakkuk edecek prim borçlarÄ±ndan mahsup edilecek.