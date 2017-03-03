40 bin araç garantisi veriliyordu vatandaşı 225 milyon TL zarara uğrattı

İstanbul'un üçüncü köprüsü olan Osmangazi bekleneni karşılamadı. Konuyu gündemden düşürmeyen CHP'li vekil Haydar Akar, vatandaşın tam 225 milyon zarara uğradığını söyleyerek, hükümetin köprüden geçiş yapan araçtan çok geçmeyenler için işletici firmaya 114 milyon TL ödeme gerçekleştireceğini belirtti.

Yap- İşlet- Devret modeli ile ihaleye giren ve 30 Haziran 2016’da hizmete açılan Osmangazi Köprüsü devletin verdiği sözü karşılamıyor; 40 bin araç sayısının neredeyse 4’te birine ancak ulaşıyor. İşletici firma ile yapılan sözleşmeye göre, geçiş ücretleri açılıştan yılbaşına kadar 89 TL olarak belirlenirken sonraki süreçte araçların köprüyü kullanmaması sebebiyle 65 TL’ye düşürülmüştü. Ancak fiyatların 24 TL düşürülmüş olmasına rağmen geçişler yine sağlanamadı. 2017’nin ilk 50 günü için vatandaş cebinden 225 milyon TL’yi çıkartacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, devletin her araç için işletici firmaya 68 TL ödeme yaptığını belirterek, 2017 yılının ilk 50 gününde devletin hazinesinden firmaya ödenecek olan rakamın 225 Milyon olduğunu söyledi.

GEÇEN ARAÇTAN ÇOK GEÇMEYEN ARAÇLAR İÇİN MİLYONLAR ÖDEYECEK

Devletin Ocak ayında toplam 1 Milyon 240 bin araç garantisine rağmen geçen araç sayısı 380 bin de kaldığını söyleyen Akar sözlerini şöyle sürdürdü: “Sonuç olarak devlet, Ocak ayında geçen araç için firmaya 25 Milyon TL ödeme yaparken, geçmeyen araç için de 114 milyon TL ödeme yapıyor. Şubat ayında da değişen pek fazla bir şey yok 19 milyon TL geçen araçlar için 67 Milyon TL geçmeyen araçlar için yani toplam da 50 günde 225 Milyon TL milletin sırtına bindiriliyor.”