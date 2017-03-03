Elli günde çeyrek milyar TL zarar Osmangazi Köprüsü'den geldi

30 Haziran 2016’da hizmete açılan Osmangazi Köprüsü'nün ücret indirimine karşın devletin 40 bin araç sözüne ulaşamadığını söyleyen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, “2017 yılının ilk 50 gününde 225 milyon lira milletin sırtına bindirildi” dedi.

Günlük 40 bin araç garantisi verilen Osmangazi Köprüsü'nün geçiş rakamları açıklandı. Buna göre, devletin günlük 40 bin araç sözünün 4'te birinin ancak gerçekleşmesi nedeniyle vatandaşın cebinden 225 milyon liranın çıktığını söyleyen CHP'li vekil Akar, "Aralık 2016’da 271 bin 671 ve Ocak 2017’de 380 bin 814 otomobil eşdeğer araç geçti. Şubat 2017’nin ilk 20 gününde geçen araç sayısı da 288 bin 797 oldu. İşletmeci şirkete günlük 40 bin (Aylık 1 milyon 200 bin) geçiş garantisi verildiği dikkate alındığında, Osmangazi Köprüsü’nden geçen araç sayısı çok düşük kaldı."dedi.

"VATANDAŞIN SIRTINA 225 MİLYON LİRA BİNDİRİLİYOR"

Başbakanlık İletişim Merkezi'nin kendisine verdiği 24 Şubat 2017 tarihli yanıttaki rakamları açıklayan Akar sözlerine şöyle devam etti: "AKP iktidarı Ocak ayında geçiş ücretlerini 65 liraya düşürdü. Yani her geçen araç için de devlet 68 lira firmaya ödeme yapıyor. Yetmiyor, yine sözleşme gereği Ocak ayında toplam 1 milyon 240 bin araç garantisine rağmen geçen araç sayısı 380 binde kalıyor, yani bu da günlük 40 bin olarak belirlenen araç garantisi sayısının gerisinde kalarak 12 bin araç oluyor. Sonuç olarak devlet Ocak ayında geçen araçlar için firmaya 25 milyon lira fark öderken, geçmeyen araç için de 114 milyon lira ödeme yapıyor. Şubat ayında da değişen pek fazla bir şey yok. 19 milyon lira geçen araçlar için, 67 milyon lira geçmeyen araçlar için yani toplamda 50 günde 225 milyon lira milletin sırtına bindiriliyor.”

İşte CHP'li vekilin söz ettiği köprünün geçiş durumu:



