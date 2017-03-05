Ana Sayfa | EKONOMİ 05/03/2017 09:55

Otomobil devinin satışı resmen tamamlandı


General Motors ve PSA Opel için anlaşarak el sıkıştı.

Peugeot ve Citroen araçların üreticisi olan Fransız Peugeot Société Anonyme ABD'li General Motors ile Opel'in satışı konusunda anlaştı. GM ve PSA dün el sıkıştı. Reuters'ın haberine göre resmi açıklamanın pazartesi günü yapılması bekleniyor.PSA ve GM konuyla ilgili açıklama yapmazken Opel'le birlikte GM bünyesinde yer alan Vauxhall'ın da PSA bünyesine geçmesi bekleniyor.Opel yetkilileri dün şirket çalışanlarını toplayarak şirketin satış sürecinde olduğunu belirtti fakat detay vermedi. General Motors son 16 yıldır üst üste Avrupa'da zarar açıklıyor. Opel'in ödemek zorunda olduğu borç ve tazminat tutarlarının 10 milyar dolara yakın olduğu belirtiliyor.PSA'nın patronu Carlos Tavares anlaşmayla ilgili yaptığı konuşmada "Avrupa'nın otomobil şampiyonunu yaratabiliriz." ifadesini kullandı.

 

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