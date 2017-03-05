Ana Sayfa | EKONOMİ 05/03/2017 10:28

5 akaryakıt şirketine rekor ceza LPG satamayacak


3 akaryakıt şirketinin gerekli yükümlülükleri yerine getirmemesi üzerine EFDK, toplam 1 milyon 972 bin 787 lira ceza verdi. Bir şirketin LPG Dağıtıcı Lisansını da sonlandırdığını açıkladı.

Uzaktan erişim sistemini Kuruma açma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmalinde bulunulması, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal edilmesi, istasyonda vaziyet planında yer almayan gizli tank bulunması, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) otogaz istasyonunda LPG Sorumlu Müdürü olmaması ve akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemi kurma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi gibi sebeplerle 3 akaryakıt şirketine toplam 1 milyon 972 bin 787 lira para cezası uygulandı EPDK, ayrıca benzer sebeplerle 5 şirketin de yazılı savunmasını istedi. Kurum, bir şirketin de LPG Dağıtıcı Lisansının sona erdirildiğini duyurdu.

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