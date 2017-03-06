Ã‡alÄ±ÅŸanlara piyango vurdu hem izin hem de Ã¼cret var

YargÄ±tay Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸiler iÃ§in yeni yÄ±llÄ±k izin kararlarÄ±yla iÅŸÃ§ilere fÄ±rsatlar sunuluyor. Ã‡alÄ±ÅŸanlar kullanÄ±lmayan yÄ±llÄ±k izin Ã¼cretleri alsalar da haklarÄ± devam edecek.

YargÄ±tay'Ä±n aldÄ±ÄŸÄ± yÄ±llÄ±k izinlerle ilgili karar iÅŸçilere umut oldu. Star'dan Resul Kurt'un yazÄ±sÄ±na göre; çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nda bir kiÅŸinin farklÄ± ÅŸirketlerde çalÄ±ÅŸmasÄ± ya da çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸirkette emekli olduktan sonra yeniden iÅŸine devam etmesi, sÄ±klÄ±kla karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kan bir konudur. Özellikle çalÄ±ÅŸanlarÄ±n, kaç gün yÄ±llÄ±k izin kullanacaklarÄ±nÄ±n hesabÄ±nda iÅŸyerindeki kÄ±demi büyük bir önem taÅŸÄ±maktadÄ±r.

Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N YILLIK Ä°ZÄ°N KIDEMÄ°NÄ° SIFIRLAMASI HALÄ°NDE...

Özellikle yÄ±llÄ±k izin haklarÄ±na iliÅŸkin olarak aralÄ±klÄ± ya da fasÄ±lalÄ± çalÄ±ÅŸmalarda nasÄ±l bir uygulama yapÄ±lacaÄŸÄ±, çalÄ±ÅŸanÄ±n kaç gün izin kullanabileceÄŸi hep iÅŸçi ve iÅŸveren arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma konusu olmuÅŸtur. Ä°ÅŸçinin yÄ±llÄ±k izin kÄ±demini sÄ±fÄ±rlamasÄ± halinde, yeniden çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda, tasfiye edilmeyen süreler yÄ±llÄ±k izin kÄ±deminde dikkate alÄ±nmaktayken, tasfiye edilen süreler dikkate alÄ±nmamaktaydÄ±. Ä°ÅŸ kanuna göre, yÄ±llÄ±k ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabÄ±nda, iÅŸçinin aynÄ± iÅŸverenin bir veya çeÅŸitli iÅŸyerlerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sürelerin birleÅŸtirilerek göz önüne alÄ±nacaÄŸÄ± hükme baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r.Ancak YargÄ±tay, son dönemlerde vermiÅŸ olduÄŸu kararlarda, bazÄ± uygulama deÄŸiÅŸikliklerine sebebiyet verdiÄŸi görülmektedir. Buna göre, iÅŸçinin daha önce aynÄ± iÅŸverenin bir ya da deÄŸiÅŸik iÅŸyerlerinde geçen hizmetlerinin yÄ±llÄ±k izne hak kazanma ve izin süreleri hesabÄ± yönlerinden dikkate alÄ±nmasÄ± gerekir.

KIDEM TAZMÄ°NATI FESH EDÄ°LÄ°RSE...

Ä°ÅŸçiye önceki feshe baÄŸlÄ± olarak kullanmadÄ±ÄŸÄ± izin ücretleri tam olarak ödenmiÅŸse, bu dönemin sonraki çalÄ±ÅŸma sürelerine eklenerek izin hesabÄ± mümkün deÄŸildir. Önceki çalÄ±ÅŸma döneminde izin kullandÄ±rÄ±lmak veya fesihte karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± ödenmek suretiyle tasfiye edilmeyen çalÄ±ÅŸma süreleri, aynÄ± iÅŸverenin bir ya da deÄŸiÅŸik iÅŸyerlerindeki çalÄ±ÅŸmalara eklenir. Ä°ÅŸçinin aralÄ±klÄ± olarak aynÄ± iÅŸverene ait iÅŸyerinde çalÄ±ÅŸmasÄ± halinde, önceki dönemin kÄ±dem tazminatÄ± ödenerek feshedilmiÅŸ olmasÄ±, izin yönünden sürelerin birleÅŸtirilmesine engel oluÅŸturmaz. Yine, önceki çalÄ±ÅŸÄ±lan sürede bir yÄ±lÄ± doldurmadÄ±ÄŸÄ± için izne hak kazanÄ±lmayan süreler de, iÅŸçinin aynÄ± iÅŸverene ait iÅŸyeri ya da iÅŸyerlerindeki sonraki çalÄ±ÅŸmalarÄ±na eklenerek yÄ±llÄ±k izin hakkÄ± belirlenmelidir.

YILLIK Ä°ZÄ°N ZAMANAÅžIMINA UÄžRAMAZ

YÄ±llÄ±k izin, özde bir dinlenme hakkÄ± olup, aralÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸmalarda önceki dönem zamanaÅŸÄ±mÄ±na uÄŸramaz. (31.10.2016 tarih, 7. Hukuk Dairesi 2016/10214 E., 2016/17889 K.) Ä°ÅŸçinin aralÄ±klÄ± olarak aynÄ± iÅŸverene ait iÅŸyerinde çalÄ±ÅŸmasÄ± halinde, önceki dönemin kÄ±dem tazminatÄ± ödenerek feshedilmiÅŸ olmasÄ±, izin yönünden sürelerin birleÅŸtirilmesine engel oluÅŸturmaz. Yine, önceki çalÄ±ÅŸÄ±lan sürede bir yÄ±lÄ± doldurmadÄ±ÄŸÄ± için izne hak kazanÄ±lmayan süreler de, iÅŸçinin aynÄ± iÅŸverene ait iÅŸyeri ya da iÅŸyerlerindeki sonraki çalÄ±ÅŸmalarÄ±na eklenerek yÄ±llÄ±k izin hakkÄ± belirlenmelidir. YÄ±llÄ±k izin, özde bir dinlenme hakkÄ± olup, aralÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸmalarda önceki dönem zamanaÅŸÄ±mÄ±na uÄŸramaz…" (Y. 7. HD, E.: 2014/3337, K.: 2014/11703, K.T.: 29.05.2014)ÖrneÄŸin iÅŸyerinde 4 yÄ±l çalÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ ve tazminatlarÄ± ve kullanmadÄ±ÄŸÄ± yÄ±llÄ±k izin haklarÄ± ödenerek, iÅŸ sözleÅŸmesi feshedilen iÅŸçinin yeniden iÅŸe alÄ±nmasÄ± halinde 1 yÄ±llÄ±k çalÄ±ÅŸma süresinin sonunda kazanacaÄŸÄ± izin hakkÄ± yasaÄŸÄ± gereÄŸi 20 gün olacaktÄ±r.

Ä°Åž KANUNU NE DÄ°YOR?

YargÄ±tay son dönem kararlarÄ±nda da "...Bu nedenle davacÄ±nÄ±n 1. dönem, 2. dönem ve 3. dönem çalÄ±ÅŸma süreleri toplanarak yÄ±llÄ±k izin ücreti bakÄ±mÄ±ndan toplam hizmet süresi bulunmalÄ±dÄ±r. Bu çalÄ±ÅŸma sürelerinin 1475 sayÄ±lÄ± eski Ä°ÅŸ Kanunu döneminde geçen kÄ±smÄ± için 1475 sayÄ±lÄ± Ä°ÅŸ Kanunu'na göre, 4857 sayÄ±lÄ± Ä°ÅŸ Kanunu döneminde geçen çalÄ±ÅŸma süreleri için 4857 sayÄ±lÄ± Ä°ÅŸ Kanunu'na göre kÄ±demi için kanunlarda öngörülen yÄ±llÄ±k izin süreleri hesaplanarak toplam 13 yÄ±l 11 ay 27 günlük hizmet süresi için kanunen kullandÄ±rÄ±lmasÄ± gereken toplam yÄ±llÄ±k izin süresi tespit edilmelidir. BilirkiÅŸi raporunda her çalÄ±ÅŸma döneminin kapsadÄ±ÄŸÄ± yÄ±l sayÄ±sÄ±na göre yÄ±llÄ±k izin ücreti hesaplanmasÄ± ve önceki hizmet sürelerinin sÄ±fÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n varsayÄ±lmasÄ± hatalÄ±dÄ±r" denilmek suretiyle izin sürelerinin birleÅŸtirilmesi yönünde hüküm vermiÅŸtir.

ÜCRET DE VAR Ä°ZÄ°N DE

Åžunu da eklemek gerekir ki, çalÄ±ÅŸma sürerken yÄ±llÄ±k izin kullanÄ±lmaksÄ±zÄ±n ücretinin ödenmesi, iÅŸ akdinin sona ermesinden sonra aynÄ± dönem için yÄ±llÄ±k izin ücretinin talep edilmesine engel deÄŸildir. Zira çalÄ±ÅŸma sürerken yÄ±llÄ±k iznin kullandÄ±rÄ±lmasÄ± yerine ücretinin ödenmesi yÄ±llÄ±k izin hakkÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmaz. ÇalÄ±ÅŸma devam ederken yÄ±llÄ±k ücretli izin paraya tahvil edilemez. (9. Hukuk Dairesi, 2015/8588 Esas, 2016/20520 Karar, 21.11.2016 tarih)