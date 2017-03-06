Fazla Ã§alÄ±ÅŸma Ã¼creti verilecek personeller aÃ§Ä±klandÄ± iÅŸte yapÄ±lacak Ã¶demeler

Merkezi YÃ¶netim BÃ¼tÃ§e Kanunu TasarÄ±sÄ±'na gÃ¶re 2017 yÄ±lÄ±nda fazla Ã§alÄ±ÅŸma Ã¼creti Ã¶denecek personel ve bunlara yapÄ±lan Ã¶deme tutarlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

2017 yÄ±lÄ± Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu TasarÄ±sÄ±'nÄ±n K Cetveli'nde fazla çalÄ±ÅŸma ücreti verilecek personel ile bunlara yapÄ±lacak ödeme tutarlarÄ± ile süreleri belirlendi. Buna göre saat baÅŸÄ± fazla çalÄ±ÅŸma ücreti kanundada belirtildiÄŸi gibi "1,83 Türk LirasÄ±" üzerinden verilir. Peki, bakanlÄ±ktaki üst düzey yöneticilerden, genel müdürlük ÅŸoförlerine, yurtlarda çalÄ±ÅŸan memurlardan MEB Ä°dari personeline kadar pek çok kamuda çalÄ±ÅŸan kiÅŸiye fazla çalÄ±ÅŸma ücreti nasÄ±l ödenecek ve tutarlarÄ± ne kadar olacak? Ä°ÅŸte detaylar...

Ä°ÅžÇÄ° VE MEMURLARIN FAZLA ÇALIÅžMA ÜCRETLERÄ° ARASINDA UÇURUM VAR

4857 sayÄ±lÄ± Ä°ÅŸ Kanunu'nun 41, 42, 43 ve 44'üncü maddesinde iÅŸçilere yapÄ±lacak fazla çalÄ±ÅŸma ücretinin ve ÅŸartlarÄ±nÄ±n detaylarÄ±na yer verilmiÅŸtir. Bu çerçevede her bir saat fazla çalÄ±ÅŸma için verilecek ücret normal çalÄ±ÅŸma ücretinin saat baÅŸÄ±na düÅŸen miktarÄ±nÄ±n yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenmekte ve yÄ±llÄ±k fazla çalÄ±ÅŸmanÄ±n süresi 270 saatten fazla olamamaktadÄ±r. AyrÄ±ca, toplu sözleÅŸmeyle yüzde elli rakamÄ± daha da arttÄ±rÄ±labilmektedir. AÅŸaÄŸÄ±da yer alan açÄ±klamalarda da görüleceÄŸi üzere, memurlara yapÄ±lan sembolik fazla çalÄ±ÅŸma ücreti ile iÅŸçilere yapÄ±lan fazla çalÄ±ÅŸma ücreti arasÄ±nda uçurum vardÄ±r.

BAKANLIK ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜKLERÄ°NDE ÇALIÅžANLARA ÖDENECEK TUTAR

BakanlÄ±klar özel kalem müdürlüklerinde 657 sayÄ±lÄ± Kanun'a tabi fiilen çalÄ±ÅŸan personele (makam ÅŸoförleri dahil) ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayÄ±na istinaden saat baÅŸÄ±na yapÄ±lacak ödeme 1,93 Türk LirasÄ±'dÄ±r. 90*1,93 = 173,7 TL'yi geçemeyecektir. Özel kalem müdürlüklerinde ise çalÄ±ÅŸacak personel için sayÄ± sÄ±nÄ±rÄ± yoktur.

GENEL MÜDÜR VE ÜSTÜ BÄ°RÄ°M YÖNETÄ°CÄ°LERÄ°NÄ°N YANINDA ÇALIÅžANLAR NE KADAR ALACAK?

Her bir makam için aylÄ±k toplam 450 saati geçmemek üzere Kurul BaÅŸkanÄ± (BakanlÄ±klar), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Strateji GeliÅŸtirme BaÅŸkanÄ±, Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydÄ±yla Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, kuvvet komutanlÄ±klarÄ± ile Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki Daire BaÅŸkanÄ± ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, BüyükÅŸehir ve Ä°l Belediye BaÅŸkanlarÄ± ile birlikte çalÄ±ÅŸan personele ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayÄ±na istinaden saat baÅŸÄ±na yapÄ±lacak ödeme 1,93 Türk LirasÄ±'dÄ±r. Azami ödenecek tutar ise 90*1,93= 173,7 TL'dir. Birim yöneticisi olmayan Bakan YardÄ±mcÄ±larÄ± ile MüsteÅŸar YardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ±nda çalÄ±ÅŸanlar fazla çalÄ±ÅŸma ücreti alamazlar.

GENEL MÜDÜRLÜK ÅžOFÖRLERÄ° NE KADAR ALACAK?

BakanlÄ±klar ve YükseköÄŸretim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile 2005 yÄ±lÄ±nda katma bütçeli genel müdürlük iken 2006 yÄ±lÄ±nda genel veya özel bütçe kapsamÄ±na alÄ±nan genel müdürlüklerin merkez teÅŸkilatlarÄ±na ait kadrolarda görev yapan ÅŸoförlere ayda 60 saati geçmemek üzere makam onayÄ±na istinaden saat baÅŸÄ±na yapÄ±lacak ödeme 1,93 Türk LirasÄ±'dÄ±r. Azami ödenecek tutar ise 60*1,93 = 115,8 TL'dir.

ÖÄžRENCÄ° YURTLARINDA ÇALIÅžAN PERSONELE NE KADAR ÖDENECEK?

Yüksek ÖÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± yurtlar ile üniversitelere baÄŸlÄ± yurtlarda görev yapan personelden gerçekleÅŸtirdikleri fazla çalÄ±ÅŸma karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kendilerine izin verilme imkanÄ± bulunmayanlara, yÄ±llÄ±k olarak Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca tespit edilecek azami fazla çalÄ±ÅŸma saatleri içinde kalÄ±nmak ÅŸartÄ±yla ve her bir personel için ayda 90 saati aÅŸmamak üzere saat baÅŸÄ±na yapÄ±lacak ödeme 1,83 Türk LirasÄ±'dÄ±r. Azami ödenecek tutar ise 90*1,83 = 164,7 TL'dir.

YÜKSEKÖÄžRETÄ°M KURUMLARINDA ÇALIÅžANLAR NE KADAR ALACAK?

Anadolu Üniversitesi dÄ±ÅŸÄ±ndaki diÄŸer yükseköÄŸretim kurumlarÄ± kadrolarÄ±nda görev yapan personelden, Anadolu Üniversitesi AçÄ±köÄŸretim Fakültesi'nce düzenlenen akademik danÄ±ÅŸmanlÄ±k ve yüzyüze eÄŸitim hizmetlerinin yürütülmesine yardÄ±mcÄ± olmak üzere normal çalÄ±ÅŸma saatleri dÄ±ÅŸÄ±nda görevlendirilen ve fiilen görev yapanlara, Anadolu Üniversitesi'nin talebi üzerine yÄ±llÄ±k olarak Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca tespit edilecek azami fazla çalÄ±ÅŸma saatleri içinde kalÄ±nmak ve Anadolu Üniversitesi tarafÄ±ndan açÄ±köÄŸretim programÄ± uygulayan yükseköÄŸretim kurumlarÄ±na aktarÄ±lan öÄŸrenci katkÄ± paylarÄ±ndan ödenmek ÅŸartÄ±yla ve her bir personel için ayda 60 saati aÅŸmamak üzere saat baÅŸÄ±na yapÄ±lacak ödeme 3,15 Türk LirasÄ±'dÄ±r. Azami ödenecek tutar ise 60*3,15 = 189 TL'dir.

KANDÄ°LLÄ° RASATHANESÄ°'NDE ÇALIÅžANLARA NE KADAR ÖDENECEK?

BoÄŸaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma Enstitüsü'nde çalÄ±ÅŸan (110 kiÅŸiyi geçmemek üzere) personelden fazla çalÄ±ÅŸma karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kendilerine izin verilme imkanÄ± bulunmayanlara, yÄ±llÄ±k olarak Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca tespit edilecek olan azami fazla çalÄ±ÅŸma saatleri içinde kalÄ±nmak ÅŸartÄ±yla ve her bir personel için ayda 60 saati aÅŸmamak üzere saat baÅŸÄ±na yapÄ±lacak ödeme 1,83 Türk LirasÄ±'dÄ±r. Azami ödenecek tutar ise 60*1,83 = 109,8 TL'dir.

MEB Ä°DARÄ° PERSONELÄ°NE NE KADAR ÖDENECEK?

2547 sayÄ±lÄ± Kanun'un 45'inci maddesinin (d) bendi hükmü uyarÄ±nca, mesleki ve teknik eÄŸitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarÄ± ile iliÅŸkilendirilen mesleki ve teknik orta öÄŸretim kurumlarÄ±nda görev yapan Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± idari personeline (yardÄ±mcÄ± hizmetler sÄ±nÄ±fÄ± personeli dahil), yasal çalÄ±ÅŸma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptÄ±klarÄ± fazla çalÄ±ÅŸma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat baÅŸÄ±na yapÄ±lacak ödeme 3,15 Türk LirasÄ±'dÄ±r. Azami ödenecek tutar ise 100*3,15 = 315 TL'dir.

DERNEKLERÄ°N DENETÄ°MÄ° AMACIYLA GÖREVLENDÄ°RÄ°LENLER NE KADAR ALACAK?

5253 sayÄ±lÄ± Dernekler Kanunu uyarÄ±nca kurulan derneklerin denetimi amacÄ±yla mülki idare amirlerince görevlendirilen 657 sayÄ±lÄ± Kanun'a tabi personelden fazla çalÄ±ÅŸma karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kendilerine izin verilme imkânÄ± bulunmayanlara, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talebi üzerine yÄ±llÄ±k olarak Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca tespit edilecek olan azami fazla çalÄ±ÅŸma saatleri içinde kalÄ±nmak ÅŸartÄ±yla ve her bir personel için ayda 90 saati aÅŸmamak üzere saat baÅŸÄ±na yapÄ±lacak ödeme 1,83 Türk LirasÄ±'dÄ±r. Azami ödenecek tutar ise 90*1,83 = 164,7 TL'dir.

HER DERECELÄ° OKULLARIN ATÖLYE VE BÄ°RÄ°MLERÄ°NDE ÇALIÅžANLAR NE KADAR ALACAK?

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± her dereceli okullar ile kurumlarÄ±n atölye ve birimlerinde döner sermaye iÅŸleri üzerinde iÅŸin gereÄŸi olarak, olaÄŸan çalÄ±ÅŸma saatleri dÄ±ÅŸÄ±nda fiilen çalÄ±ÅŸanlara (3/6/1938 tarihli ve 3423 sayÄ±lÄ± Kanun uyarÄ±nca ödeme yapÄ±lanlar ile ÅŸoförler ve yardÄ±mcÄ± hizmetler sÄ±nÄ±fÄ± personeli hariç): öÄŸretim günlerinde günde 3 saati, resmi ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati, uygulama oteli bulunan otelcilik ve turizm meslek liselerinde ise tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydÄ±yla, okul ve kurum döner sermaye hasÄ±latÄ±ndan, beher iÅŸ saati için ödenecek fazla çalÄ±ÅŸma ücretleri 7,55 Türk LirasÄ±'nÄ± geçmemek üzere okul ve kurum müdürlerince, personelin üretime katkÄ±larÄ± ve iÅŸçilik payÄ± göz önünde bulundurularak tespit edilir.