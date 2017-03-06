TÃœÄ°K aÃ§Ä±kladÄ± bitkisel Ã¼rÃ¼n fiyatlarÄ± ne kadar deÄŸiÅŸti

TÃœÄ°K, bitkisel Ã¼rÃ¼n fiyatlarÄ± ve Ã¼retim deÄŸeri istatistiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K), 2016 yÄ±lÄ± bitkisel ürün fiyatlarÄ± ve üretim deÄŸeri istatistiklerini açÄ±kladÄ±. Buna göre; nohut fiyatÄ± bir önceki yÄ±la göre yüzde 41,1 artarak 3,68 TL, yaÄŸlÄ±k ayçiçeÄŸi fiyatÄ± yüzde 9,4 artarak 1,93 TL, kÄ±rmÄ±zÄ± mercimek fiyatÄ± yüzde 27,0 artarak 2,49 TL'ye ulaÅŸÄ±rken, patates yüzde 43,5 azalarak 0,64 TL ve çeltik fiyatÄ± yüzde 10,6 azalarak 1,53 TL oldu.

KURU SOÄžAN YÜZDE 13 ARTTI

Kuru soÄŸan fiyatÄ± bir önceki yÄ±la göre yüzde 13 oranÄ±nda arttÄ±. Taze soÄŸan fiyatÄ± yüzde 10,7 artarak 2,19 TL, kuru sarÄ±msak fiyatÄ± yüzde 25,5 artarak 6,03 TL, sofralÄ±k hÄ±yar fiyatÄ± yüzde 3,7 artarak 1,12 TL ve dolmalÄ±k biber fiyatÄ± yüzde 1,8 artarak 1,37 TL olarak gerçekleÅŸti.

SOFRALIK ZEYTÄ°N YÜZDE 15,3 ARTTI

SofralÄ±k zeytin fiyatÄ± bir önceki yÄ±la göre yüzde 15,3 oranÄ±nda arttÄ±. Bir önceki yÄ±la göre limon fiyatÄ±nda yüzde 37,6, sofralÄ±k çekirdekli üzüm fiyatÄ±nda yüzde 3,4, kiraz fiyatÄ±nda ise yüzde 5,2 artÄ±ÅŸ fakat muz fiyatÄ±nda yüzde 5,3 ve sert kabuklu meyvelerden fÄ±ndÄ±k fiyatÄ±nda ise yüzde 29,9 oranÄ±nda azalÄ±ÅŸ gerçekleÅŸti. YaÅŸ çay fiyatÄ± bir önceki yÄ±la göre yüzde 12 oranÄ±nda artÄ±ÅŸla 1,77 TL oldu.

BÄ°TKÄ°SEL ÜRÜN DEÄžERÄ° 119 MÄ°LYAR TL OLDU

Bitkisel üretim deÄŸeri bir önceki yÄ±la göre yüzde 1 azaldÄ±. Bitkisel üretim deÄŸeri yaklaÅŸÄ±k 119 milyar TL oldu. Bir önceki yÄ±la göre Sebze üretim deÄŸeri yüzde 8,2 artarak yaklaÅŸÄ±k 32 milyar TL olurken, TahÄ±llar ve diÄŸer bitkisel ürünler üretim deÄŸeri yüzde 3,6 azalarak 48 milyar TL, ve meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim deÄŸeri ise yüzde 4,3 azalarak yaklaÅŸÄ±k 40 milyar TL oldu.