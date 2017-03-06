Ana Sayfa | EKONOMÄ° 06/03/2017 10:01

Merkez BankasÄ±'ndan flaÅŸ enflasyon aÃ§Ä±klamasÄ±


Merkez BankasÄ± enflasyonun nasÄ±l yÃ¼kseldiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Merkez BankasÄ±'nÄ±n "AylÄ±k Fiyat GeliÅŸmeleri" raporunda, "Åžubat ayÄ±nda tüketici fiyatlarÄ± yüzde 0.81 oranÄ±nda artmÄ±ÅŸ ve yÄ±llÄ±k enflasyon 0.91 puan yükselerek yüzde 10.13 oldu. Bu dönemde, gÄ±da yÄ±llÄ±k enflasyonundaki yükseliÅŸ sürmüÅŸ; baÅŸta temel mal ve enerji gruplarÄ± olmak üzere genele yayÄ±lan döviz kuru etkileri gözlendi. Geçici vergi indirimlerine karÅŸÄ±n, Türk lirasÄ±ndaki birikimli deÄŸer kaybÄ±nÄ±n etkisiyle temel mal enflasyonunda kaydedilen belirgin artÄ±ÅŸ sonucunda çekirdek enflasyon göstergelerinin yÄ±llÄ±k enflasyonu ve ana eÄŸilimi yükseldi" denildi Tüketici fiyatlarÄ± Åžubat ayÄ±nda yüzde 0.81 ile yüzde 0.5 dolayÄ±nda olan beklentileri aÅŸtÄ± ve yÄ±llÄ±k enflasyon yüzde 10.13'e yükselerek, 2012 yÄ±lÄ± Nisan ayÄ±ndaki yüzde 11.14'ten sonra ilk kez iki haneye çÄ±ktÄ±. Yurt içi üretici fiyat endeksi de Åžubat ayÄ±nda yüzde 1.26 arttÄ± ve üretici fiyatlarÄ±nda yÄ±llÄ±k enflasyon da yüzde 15.36'yÄ± buldu.

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TÃœÄ°K aÃ§Ä±kladÄ± bitkisel Ã¼rÃ¼n fiyatlarÄ± ne kadar deÄŸiÅŸti

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Fazla Ã§alÄ±ÅŸma Ã¼creti verilecek personeller aÃ§Ä±klandÄ± iÅŸte yapÄ±lacak Ã¶demeler

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Ã‡alÄ±ÅŸanlara piyango vurdu hem izin hem de Ã¼cret var

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