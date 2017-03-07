Ana Sayfa | EKONOMÄ° 07/03/2017 11:25

Sefalet endeksi aÃ§Ä±klandÄ± bakÄ±n TÃ¼rkiye sÄ±ralamada kaÃ§Ä±ncÄ± sÄ±rada


65 Ã¼lkeyi kapsayan sefalet endeksinde enflasyon ve iÅŸsizlik oranÄ±na gÃ¶re TÃ¼rkiye 5'inci sÄ±raya yerleÅŸti.

65 ülkenin yer aldÄ±ÄŸÄ± endekste Venezuela yüzde 491.9'luk enflasyon oranÄ±, yüzde 7.8 civarÄ±nda seyreden iÅŸsizlik ile açÄ±k arayla en tepede yer aldÄ±. Onu iÅŸsizlik + enflasyon oranÄ± yüzde 32'yi geçen Güney Afrika ile ekonomileri batma-çÄ±kma çizgisindeki Arjantin ve Yunanistan izledi. Türkiye ise 2017 beklentilerine göre yüzde 9 civarÄ±nda enflasyon ve yüzde 10 seviyesindeki iÅŸsizlik oranÄ±yla 5'inci oldu. 

Ä°ÅŸte o sefalet sÄ±ralamasÄ±: 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Ãœcretsiz izin yapana iÅŸsizlik maaÅŸÄ± verilecek

Ä°ÅŸsizlik sigortasÄ±ndan yararlanmak iÃ§in bazÄ± ÅŸartlar bulunuyor. Bu ÅŸartlardan en Ã¶nemlisi ise,iÅŸsizin kendi iradesi dÄ±ÅŸÄ±nda iÅŸsiz kalmÄ±ÅŸ olmasÄ±.


Fitch'ten o raporu aÃ§Ä±kladÄ± TÃ¼rkiye'de Ä±lÄ±mlÄ± ekonomik iyileÅŸme bekleniyor

Fitch'in "KÃ¼resel Ekonomik GÃ¶rÃ¼nÃ¼m" raporunda, TÃ¼rkiye'nin ekonomisinde bu yÄ±l bÃ¼yÃ¼menin beklendiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.


Dev otomobil firmasÄ± PSA Group'a satÄ±ldÄ±

FransÄ±z firma PSA Group,ABD'li General Motors'a satÄ±lan Opel'i satÄ±n aldÄ±. Bu durumun TÃ¼rkiye pazarÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe sebep olacaÄŸÄ± sÃ¶yleniyor.