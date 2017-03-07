Sefalet endeksi aÃ§Ä±klandÄ± bakÄ±n TÃ¼rkiye sÄ±ralamada kaÃ§Ä±ncÄ± sÄ±rada

65 Ã¼lkeyi kapsayan sefalet endeksinde enflasyon ve iÅŸsizlik oranÄ±na gÃ¶re TÃ¼rkiye 5'inci sÄ±raya yerleÅŸti.

65 ülkenin yer aldÄ±ÄŸÄ± endekste Venezuela yüzde 491.9'luk enflasyon oranÄ±, yüzde 7.8 civarÄ±nda seyreden iÅŸsizlik ile açÄ±k arayla en tepede yer aldÄ±. Onu iÅŸsizlik + enflasyon oranÄ± yüzde 32'yi geçen Güney Afrika ile ekonomileri batma-çÄ±kma çizgisindeki Arjantin ve Yunanistan izledi. Türkiye ise 2017 beklentilerine göre yüzde 9 civarÄ±nda enflasyon ve yüzde 10 seviyesindeki iÅŸsizlik oranÄ±yla 5'inci oldu.

Ä°ÅŸte o sefalet sÄ±ralamasÄ±: