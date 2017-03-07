Ä°ÅŸ hayatÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸi Ã§abayla sektÃ¶rÃ¼n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ oldu

Zeynep Erkunt ArmaÄŸan, iÅŸ hayatÄ±ndaki baÅŸarÄ±yla 14 yÄ±llÄ±k firmasÄ±nÄ± sektÃ¶rÃ¼n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketi haline getirmeyi baÅŸardÄ±.

Fortune Türkiye dergisinin araÅŸtÄ±rmasÄ±na göre ülkenin en güçlü 50 kadÄ±nÄ±ndan biri olarak gösterilen ArmaÄŸan, iÅŸ hayatÄ±nda elde ettiÄŸi baÅŸarÄ±larÄ±n sÄ±rrÄ±nÄ± anlattÄ±. ArmaÄŸan, çalÄ±ÅŸma hayatÄ±na babasÄ±nÄ±n ve kardeÅŸlerinin kurduÄŸu döküm fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸarak baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Döküm sektöründeki kariyerime santral operatörü olarak baÅŸladÄ±m ve genel müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak tamamladÄ±m. O sektörde kadÄ±n olarak çalÄ±ÅŸmak zordu. Döküm sektörüne giren ilk kadÄ±n bendim. Traktör alanÄ±nda da sektöre giren ilk kadÄ±n giriÅŸimci ben oldum." dedi.Bugün sahibi olduÄŸu ÅŸirketi 2003'te kurduÄŸunu belirten ArmaÄŸan, bir yÄ±l sonra da üretime baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Åžirketi, yerli bir traktör markasÄ± yaratmak adÄ±na ÅŸirketi kurduklarÄ±nÄ± dile getiren ArmaÄŸan, ülkenin iklimini ve çiftçilerin ihtiyaçlarÄ±nÄ± dikkate alarak traktör tasarlamayÄ± kendilerine hedef olarak belirlediklerini ifade etti.

KRÄ°ZDE DURMADI, PAZARDA ÜÇÜNCÜ OLDU

Åžirketin büyüme serüveni hakkÄ±nda da konuÅŸan ArmaÄŸan, 2004'te üretime baÅŸladÄ±klarÄ±nda günde bir veya iki traktör üretirken bu sayÄ±yÄ± 2005 ve 2006 yÄ±llarÄ±nda yÄ±llÄ±k bin 400'er adede çÄ±kardÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti. ArmaÄŸan, küresel kriz nedeniyle 2008 ve 2009 yÄ±llarÄ±nÄ±n kendileri açÄ±sÄ±ndan çok kötü geçtiÄŸinin altÄ±nÄ± çizerek, ÅŸöyle devam etti."Fakat biz o dönemde büyümeye yönelik yatÄ±rÄ±m yaptÄ±k. Yeni bir kaporta ve kabin tasarlamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±k. Bunlar çok ciddi maliyetlerdi. O dönemde arkadaÅŸlarÄ±m kaporta ve kabin tasarÄ±mÄ±nÄ± durdurmamÄ± önerdiler. Ben de arkadaÅŸlara dedim ki 'Çiftçi bizi kontrol edecek. Bu krizden büyüyerek ve saÄŸlam çÄ±kacak mÄ±yÄ±z, çÄ±kmayacak mÄ±yÄ±z?' Benim rahmetli babamdan öÄŸrendiÄŸim iÅŸ hayatÄ±na dair en önemli derslerden biri ÅŸuydu: O, 'Kriz zamanÄ±nda kriz var diye durma, büyümeye devam et. Krizden büyüyerek çÄ±karsan ödülünü alÄ±rsÄ±n' derdi. Ben de devam ettim. 2009 yÄ±lÄ±nÄ±n 14 MayÄ±s'Ä±nda Çiftçi BayramÄ±'nda yeni ürünümüzü tanÄ±ttÄ±k. Krizin etkileri azalana kadar ürünü kimse almadÄ±. Çok ciddi miktarda krediler ve devletin yardÄ±mÄ±yla ayakta durduk. 2011 yÄ±lÄ±nda krizin etkileri azalmaya baÅŸladÄ±. YaÄŸmur gibi sipariÅŸ aldÄ±k. Çiftçiye hep var olduÄŸumuzu, krizde de kaybolmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gösterdik. Ondan sonra 31 marka içinde bir anda pazar üçüncüsü olduk."