SatÄ±ÅŸlarÄ± 5 kat arttÄ± adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Ã¼rÃ¼nler son 1 ayda satÄ±ÅŸ rekoru kÄ±rdÄ±

GÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± olan Ivanka Trump, kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan giyim markasÄ±nda satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n 5 kart arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve son 1 ayda markasÄ±nda yÃ¼zde 557 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ gÃ¶zlendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n en büyük kÄ±zÄ± olan Ivanka Trump konuÅŸulmaya devam ediyor. ABD'nin 'gölge First Lady'si', babasÄ± üzerindeki etkisinin yanÄ± sÄ±ra ticari baÅŸarÄ±larÄ±yla da adÄ±ndan söz ettirmeyi baÅŸardÄ±. Ivanka Trump'Ä±n kendi adÄ±nÄ± verdiÄŸi giyim markasÄ±nÄ± yöneten Abigail Klem, Ivanka Trump ürünlerinin satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n 5 kat arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Klem, konuyla ilgili spesifik rakamlar vermekten kaçÄ±nsa da BBC'nin yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rma Klem'in iddialarÄ±nÄ±n doÄŸruluÄŸunu ortaya koyuyor. Londra merkezli bir E-ticaret sitesi olan Lyst'in rakamlarÄ±na göre, Ivanka Trump ürünlerinin satÄ±ÅŸÄ± özellikle Åžubat ayÄ±nda patladÄ±. SatÄ±ÅŸlarÄ±n Ocak ayÄ±ndan Åžubat ayÄ±na yüzde 346 oranÄ±nda arttÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, Ivanka Trump ürünleri geçtiÄŸimiz yÄ±lla kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda yüzde 557 oranÄ±nda daha fazla sattÄ±. Lyst'in ABD sözcüsü Sarah Tanner yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "1 ayda böylesine bir sÄ±çrayÄ±ÅŸ görmek daha önce duyulmamÄ±ÅŸ bir ÅŸey ve bizim için de çok büyük bir sürpriz oldu." ifadelerini kullandÄ±.