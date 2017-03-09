Ana Sayfa | EKONOMÄ° 09/03/2017 20:35

Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nda Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlÄ±yor terminalde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lacak


Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± kapasitesini arttÄ±rmak amacÄ±yla 25 bin 554 metrekarelik bir Ã§alÄ±ÅŸma alanÄ± ile ihaleye Ã§Ä±kacak.

Sabiha Gökçen HavalimanÄ±, dört köprü ile mevcut terminalin kapasitesini yüzde 15 artÄ±rmak üzere ihaleye çÄ±kÄ±yor. Ä°halesi gelecek ay yapÄ±lacak projede, inÅŸaat alanÄ± toplam 25 bin 554 metrekare olacak. Yolcu bekleme alanlarÄ±, satÄ±ÅŸ noktalarÄ± ve ticari alanlarÄ±n yer alacaÄŸÄ± ek inÅŸaat ile terminaldeki yolcu kapasitesini ise yÄ±llÄ±k 6 milyon artÄ±rmasÄ± öngörülüyor. Geçen yÄ±lÄ± 29.5 milyon yolcu ile kapatan Sabiha Gökçen HavalimanÄ±'nÄ±n bu yÄ±lki hedefi 32 milyon yolcu.Tek pist ile operasyon yapan havalimanÄ±nÄ±n paralel pisti 2019'da açÄ±lacak. Ä°nÅŸaat çalÄ±ÅŸmalarÄ± süren paralel pist için havalimanÄ± etrafÄ±ndaki yol yer altÄ±na girecek. Bu amaçla yapÄ±lan tünellerden ilki tamamlandÄ±. 3,500 metre uzunluÄŸunda yapÄ±lacak piste, iki katlÄ± Airbus A380 uçaklarÄ± inebilecek.Paralel pistle birlikte uçak trafiÄŸinin ikiye katlanmasÄ±yla Sabiha Gökçen'e yeni bir terminal yapÄ±lmasÄ± da gündemde. Bu terminalin havalimanÄ± ilk açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda kullanÄ±lan ilk terminalin yerine inÅŸa edilmesi öngörülüyor.

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Ä°ÅžKUR 100 bin personel aÃ§Ä±ÄŸÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

TÃ¼rkiye Ä°ÅŸ Kurumu, Ã¶zellikle aÅŸÃ§Ä±, akaryakÄ±t satÄ±ÅŸ elemanÄ± ve Ã§aÄŸrÄ± merkezi personelinin alÄ±nacaÄŸÄ± 100 bin kiÅŸilik aÃ§Ä±k olduÄŸunu duyurdu.


SatÄ±ÅŸlarÄ± 5 kat arttÄ± adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Ã¼rÃ¼nler son 1 ayda satÄ±ÅŸ rekoru kÄ±rdÄ±

GÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± olan Ivanka Trump, kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan giyim markasÄ±nda satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n 5 kart arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve son 1 ayda markasÄ±nda yÃ¼zde 557 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ gÃ¶zlendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

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