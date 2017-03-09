Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nda Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlÄ±yor terminalde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lacak

Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± kapasitesini arttÄ±rmak amacÄ±yla 25 bin 554 metrekarelik bir Ã§alÄ±ÅŸma alanÄ± ile ihaleye Ã§Ä±kacak.

Sabiha Gökçen HavalimanÄ±, dört köprü ile mevcut terminalin kapasitesini yüzde 15 artÄ±rmak üzere ihaleye çÄ±kÄ±yor. Ä°halesi gelecek ay yapÄ±lacak projede, inÅŸaat alanÄ± toplam 25 bin 554 metrekare olacak. Yolcu bekleme alanlarÄ±, satÄ±ÅŸ noktalarÄ± ve ticari alanlarÄ±n yer alacaÄŸÄ± ek inÅŸaat ile terminaldeki yolcu kapasitesini ise yÄ±llÄ±k 6 milyon artÄ±rmasÄ± öngörülüyor. Geçen yÄ±lÄ± 29.5 milyon yolcu ile kapatan Sabiha Gökçen HavalimanÄ±'nÄ±n bu yÄ±lki hedefi 32 milyon yolcu.Tek pist ile operasyon yapan havalimanÄ±nÄ±n paralel pisti 2019'da açÄ±lacak. Ä°nÅŸaat çalÄ±ÅŸmalarÄ± süren paralel pist için havalimanÄ± etrafÄ±ndaki yol yer altÄ±na girecek. Bu amaçla yapÄ±lan tünellerden ilki tamamlandÄ±. 3,500 metre uzunluÄŸunda yapÄ±lacak piste, iki katlÄ± Airbus A380 uçaklarÄ± inebilecek.Paralel pistle birlikte uçak trafiÄŸinin ikiye katlanmasÄ±yla Sabiha Gökçen'e yeni bir terminal yapÄ±lmasÄ± da gündemde. Bu terminalin havalimanÄ± ilk açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda kullanÄ±lan ilk terminalin yerine inÅŸa edilmesi öngörülüyor.